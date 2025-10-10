El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Desintoxicar

Entonces sabes que es la última y que toca desintoxicar, dejarlo, irse y que sigan otros menos castigados

Cosme Cuenca

Cosme Cuenca

Gijón

Viernes, 10 de octubre 2025, 02:00

En todos los deportes se registran relaciones emocionales entre aficionados por un lado y practicantes y clubes por otro, generalmente relaciones de admiración e identificación. ... En el fútbol ocurre también pero con matices específicos porque creo que lo que abunda, en grado muy superior al de otros deportes, son adscripciones que acaban resolviéndose en pertenencias. Se «es» de este o de aquel equipo que, emocionalmente, viene a ser se pertenece a uno u otro. Esto pasa también, ya lo sé, en otros deportes, normalmente de equipo, como baloncesto o balonmano pero, sin duda, en mucha menor cantidad de víctimas e intensidad de pertenencia. Porque no me refiero, en lo tocante al fútbol, a simpatías superficiales hacia este o aquel equipo sino a la entrega que asume, y sufre, el aficionado al fútbol de toda la vida, el que empieza jugando de muy crío, continúa de joven y lo deja cuando el cuerpo declina y protesta y, en todo este proceso, no deja de seguir a su equipo presencialmente o a través de las pantallas. Este ciudadano no «tiene» un equipo favorito como se puede tener un juego o un chigre favorito, qué va. Es todo lo contrario, este sujeto es poseído por una dependencia de ese club. Sea de los aficionados pacíficos o de los violentos, de los discretos o de los exaltados, es, emocionalmente, un ser dependiente, condicionado, infectado por una pulsión invasiva que, como la que cualquier adicción, gestionará con más o menos eficacia pero que no termina de gobernar.

