Al paredón

Que nos hayamos acostumbrado a la deformidad aberrante de las medianeras ajirafadas ni las dignifica ni las disimula

Cosme Cuenca

Gijón

Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:00

La semana pasada hube de abandonar mi habitual tono superficial para denunciar el despropósito perpetrado en la punta de Lequerica. Un mural absurdo, no por ... su calidad en la que ni entro ni salgo, sino por la absoluta impertinencia de su relación con el soporte, una ridícula pretensión decorativa de lo que ni admite decoración ni aspira a ella o, al menos, no a esa. Los murales son como cualquier otro ornamento urbano, es decir, más decorativos que funcionales y, por su propia naturaleza, adquieren un protagonismo derivado de su dimensión y grado de exposición y, por ello, en la misma medida comportan un riesgo proporcional en caso de desacierto. No tengo mayor duda tanto de la generosa intención del promotor del garrafal error de Lequerica como de la conformidad del autor con su obra, así como de la ignorancia o indiferencia de ambos hacia cualquier crítica al respecto. Y aún más, sospecho la indiferencia social frente a guarrada tan estridente, que viene a significar que la parroquia, pero desde el humilde menestral hasta la señora cultivada, necesita una etiqueta bien gorda y acreditada para distinguir a Picasso del último pintamonas, así como yo no distingo entre el do, re, mi, fa, sol.

elcomercio Al paredón