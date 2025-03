Da la sensación que el acuerdo entre PP y Foro suscrito la pasada semana ha escocido al PSOE. Y eso que el propio presidente del ... Principado algo se olía de que ambos partidos se estaban haciendo 'manitas' cuando en la entrevista publicada por EL COMERCIO el pasado 2 de febrero, Barbón ya decía que de «de un tiempo a esta parte observamos un cambio de actitud en Foro». Y hombre, es de entender que este acuerdo le moleste, porque el PSOE se queda sin el comodín que venía siendo el otro Adrián, también de Laviana, pero de apellido Pumares. Este malestar quedó de manifiesto esta semana en la Junta, cuando Barbón le echó en cara al diputado forista que había dejado de ser «una fuerza útil».

Sea o no sea un revés en la estrategia socialista, que quizás lo sea, porque ahora encarece el apoyo de Covadonga Tomé, la diputada expulsada de Podemos y que comparte Grupo Mixto con Pumares, lo cierto es que tampoco debería coger con el pie cambiado al PSOE. O son ciegos, o interpretan bien el papel de víctima un ataque de cuernos, que diría el castizo. Porque si durante lo que llevamos de legislatura el diputado forista ha concidido en más votaciones con el PP que victorias ha conseguido el Sporting esta temporada; ha compartido más iniciativas con el PP que nunca y ha solicitado los mismos comparecientes en comisiones –miren el listado de los que serán citados a la comisión de reforma del Estatuto para incluir la oficialidad– no han sido mensajes claros de que, como cantaba la gran Rocío Jurado, se les rompió el amor (a saber de si tanto usarlo), ya me dirán qué lo es.

Por cierto, el acuerdo coincide con cambios en el cuerpo de asesores y colaboradores del PP en la Junta. A tres de ellos les han despedido, por lo que hay tres vacantes. Alguna de ellas desprende ya cierto aroma a carbayón. Y no de los de Camilo de Blas. Veremos. Mientras tanto, esta reflexión: «Conócete débil, conócete hombre, conócete pecador, conoce que Él es quien justifica». La dejó para la historia San Agustín de Hipona.