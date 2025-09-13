El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Casting en el PSOE de Gijón

Daniel Fernández

Daniel Fernández

Gijón

Sábado, 13 de septiembre 2025, 02:00

Los tiempos políticos no son homogéneos. Son cambiantes, dándose la paradoja de que un mismo periodo temporal es más efímero que una gota de agua ... en el desierto en algunos casos y toda una eternidad en otros. Para el próximo examen electoral, salvo que Pedro Sánchez le de por adelantar las generales, quedan 20 meses aún. Si no hay cambios, como suele ocurrir, el último domingo de mayo de 2027 –cae de día 30– los asturianos volveremos a las urnas para elegir al próximo presidente del Principado y al alcalde o alcaldesa de nuestro concejo. En cuestiones políticas, los 625 días que quedan para esa doble cita electoral es un mundo, más aún en un contexto tan cambiante como el que nos está tocando vivir (¡anda que no han pasado cosas en los dos años que llevamos de legislatura!), pero a la vez las prisas empiezan a correr. Sobre todo para aquellos partidos que tienen algo más de un año y medio para buscar candidato o candidata.

