Casting en el PSOE de Gijón

Los tiempos políticos no son homogéneos. Son cambiantes, dándose la paradoja de que un mismo periodo temporal es más efímero que una gota de agua ... en el desierto en algunos casos y toda una eternidad en otros. Para el próximo examen electoral, salvo que Pedro Sánchez le de por adelantar las generales, quedan 20 meses aún. Si no hay cambios, como suele ocurrir, el último domingo de mayo de 2027 –cae de día 30– los asturianos volveremos a las urnas para elegir al próximo presidente del Principado y al alcalde o alcaldesa de nuestro concejo. En cuestiones políticas, los 625 días que quedan para esa doble cita electoral es un mundo, más aún en un contexto tan cambiante como el que nos está tocando vivir (¡anda que no han pasado cosas en los dos años que llevamos de legislatura!), pero a la vez las prisas empiezan a correr. Sobre todo para aquellos partidos que tienen algo más de un año y medio para buscar candidato o candidata.

Es el caso del PSOE de Gijón. Desde esta Mirilla hemos visto como en la calle de Argandona empiezan a sonar nombres para el reto de arrebatar a Carmen Moriyón la coronona gijonesa. El casting ha comenzado. Cuentan a este plumilla mirón que a la Casa del Pueblo de Gijón ha llegado una encuesta, parece ser que encargada desde algún despacho de la muy ovetense calle de Santa Teresa, que ya saben ustedes que es donde está la sede de la FSA, para medir posibles aspirantes a encabezar la lista. Se preguntó a los encuestados por el grado de conocimiento de varios nombres, que de momento no desvelaremos, puesto que es probable que algunos de ellos ni sepan que han sido incluidos en esa suerte de casting. Fue un amplio número de potenciales candidatos. Alguna vinculada a la patronal Fade, otros del ámbito académico, algunos más del tejido asociativo... Y también del político, claro está. Algunos tuvieron buena nota, pero la mayoría, parece ser, suspendieron. No sabemos si el próximo candidata/o del PSOE de Gijón saldrá de esta encuesta. Pero lo que sí está claro es que el casting ha comenzado. Seguiremos mirando.

