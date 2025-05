Cómo están ustedeeeeessss?» Los cincuentones (o más) recordamos esta frase, con la que Gabi, Fofo, Miliki, Fofito y Milikito iniciaban el programa con la que ... los guajes de los setenta y los ochenta nos pegábamos a la tele para desternillarnos con su pueril humor y asombrarnos ojipláticos con los números de trapecistas, domadores y otros miembros de esa gran familia que siempre ha sido el circo. Y esa misma frase, la que tantas veces escuchamos mientras merendábamos el bollo con una libra de Chocolate Plin, es la que echamos en falta el pasado miércoles en la Junta General. Porque el circo, el gran circo, ya nos lo han dado dos de nuestros parlamentarios, Xabel Vegas, portavoz de IU-Convocatoria por Asturies, y Covadonga Tomé, la diputada del Grupo Mixto que encabeza un nuevo proyecto político en la región: Somos Asturies.

No necesitaron ambos comparecer con narices postizas redondeadas ni zapatos kilométricos, tampoco con el acordeón minúsculo que acompañaba a otro grande del clown, como lo fue Charlie Rivel. Sin maquillaje alguno comparecieron por separado en la pista que es la sala de prensa de la Junta General y nos ofrecieron un de los mayores espectáculos del mundo. Porque ya me dirán sin no cómo se puede calificar lo que Vegas y Tomé ofrecieron a los cuatro vientos, con reproches, calificativos elevados de tono impropios de quienes tienen en su poder un acta de diputado y diputada y, sobre todo, esa sensación de que en nuestros escaños hay más inmadurez que en una escuelina de 0 a 3 años.

La izquierda no quería la comisión de investigación de Cerredo porque, argumentaron por activa y por pasiva, la derecha la convertiría en un circo. Se equivocaron. Sin ni siquiera haberse constituido formalmente ya, el circo ya ha comenzado, con dos diputados de esa izquierda regeneradora y que lo iba a cambiar todo como teloneros. Y mientras, en sus camerinos, la derecha frotándose las manos por lo que está por venir. Y será luego cuando vengan los lamentos.