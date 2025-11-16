El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Político mistol

Daniel Fernández

Daniel Fernández

Gijón

Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Hace un tiempo, en una tertulia la conversación derivó en la fauna política y cuál de los múltiples especímenes resultaban más peligrosos. Algunos de los ... participantes hablaban del político avestruz, aquel que cuando todo va estupendo saca pechu y camina cuasi levitando, pero cuando las cosas van mal dadas mete la sesera y el pescuezu en el furacu; otros advertían de lo que llamaban el político guepardo, que es aquel que no para de correr porque su hábitat natural es el cortoplacismo, pero que a la hora de proyectar a largo plazo se derrumba; también estaría el político rémora, que como su nombre indica es alguien que te dicen existe, pero que nunca está, pero que a la hora de recoger frutos siempre se lleva la mejor parte a costa del curro de otros. Discurría, pues la conversación hasta que un reputado politólogo de esta región sacó a la palestra a un especimen político que suele pasar desapercibido, pero que a la postre es quizás el más peligroso: el político mistol.

