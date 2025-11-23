El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La mirilla

El tralará de Franco

Daniel Fernández

Gijón

Domingo, 23 de noviembre 2025, 01:00

Pongan por favor la música ustedes. Porque hora que vamos despacio, ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras, tralará (bis). Franco trajo la paz ... a España, y fue neutral en la II Guerra Mundial, y no participó en la contienda, tralará (bis). Franco modernizó España y con Franco no había corrupción y tampoco fue un dictador, tralará (bis). Franco murió dejando una España en paz y unida, creó la Seguridad Social y con él no había desempleo, tralará (bis). Franco era austero y no se enriqueció y dejó todo preparado para la democracia, tralará (bis).

