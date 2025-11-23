El tralará de Franco

Pongan por favor la música ustedes. Porque hora que vamos despacio, ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras, tralará (bis). Franco trajo la paz ... a España, y fue neutral en la II Guerra Mundial, y no participó en la contienda, tralará (bis). Franco modernizó España y con Franco no había corrupción y tampoco fue un dictador, tralará (bis). Franco murió dejando una España en paz y unida, creó la Seguridad Social y con él no había desempleo, tralará (bis). Franco era austero y no se enriqueció y dejó todo preparado para la democracia, tralará (bis).

Ahora que vamos deprisa, no contemos más mentiras, tralará. La 'paz' franquista fue fruto de un golpe Estado, contra una democracia legítima y de una guerra civil y represión basada en torturas y ejeciones, tralará (bis). Franco envió a Rusia a la División Azul en su 'cruzada' contra el comunismo y sólo se alejó de la Alemania nazi cuando vio que perderían la guerra, tralará.

Franco impuso un modelo económico autárquico que sumió a España en la más absoluta pobreza, que impidió el desarrllo del país y se racionaron los alimentos, tralará (bis). El enchufismo y trafico de influencias crearon una red de clientelismo en beneficio de la élite de los 'vecedores', tralará (bis). Dejó un país fracturado, con más de 100.000 compatriotas enterrados en cunetas y fosas comunes y la mayor parte de las grandes infraestructuras habían sido ya proyectadas e iniciadas en la República, tralará. Franco fue un dictador, donde se prohibieron los partidos y sindicatos, se impuso la censura y se encarcerló o ejecutó a quienes pensaban diferente. La Seguridad Social tuvo su origen en el Instituto de Previsión (1908), las leyes de la República la impulsaron, y con Franco buena parte de la población no tenía cobertura sanitaria. Millones de españoles emigraron huyendo la miseria por falta de empleo y Franco y su familia acumularon una fortuna gracias a donaciones, propiedades, cuentas opacas y decomiso, tralará. La democracia no es obra de Franco, si no de un pueblo, una sociedad, la española, que estaba cansada de bajar la cabeza y ser silenciada. Tralará.