El tralará de Franco
Gijón
Domingo, 23 de noviembre 2025, 01:00
Pongan por favor la música ustedes. Porque hora que vamos despacio, ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras, tralará (bis). Franco trajo la paz ... a España, y fue neutral en la II Guerra Mundial, y no participó en la contienda, tralará (bis). Franco modernizó España y con Franco no había corrupción y tampoco fue un dictador, tralará (bis). Franco murió dejando una España en paz y unida, creó la Seguridad Social y con él no había desempleo, tralará (bis). Franco era austero y no se enriqueció y dejó todo preparado para la democracia, tralará (bis).
Ahora que vamos deprisa, no contemos más mentiras, tralará. La 'paz' franquista fue fruto de un golpe Estado, contra una democracia legítima y de una guerra civil y represión basada en torturas y ejeciones, tralará (bis). Franco envió a Rusia a la División Azul en su 'cruzada' contra el comunismo y sólo se alejó de la Alemania nazi cuando vio que perderían la guerra, tralará.
Franco impuso un modelo económico autárquico que sumió a España en la más absoluta pobreza, que impidió el desarrllo del país y se racionaron los alimentos, tralará (bis). El enchufismo y trafico de influencias crearon una red de clientelismo en beneficio de la élite de los 'vecedores', tralará (bis). Dejó un país fracturado, con más de 100.000 compatriotas enterrados en cunetas y fosas comunes y la mayor parte de las grandes infraestructuras habían sido ya proyectadas e iniciadas en la República, tralará. Franco fue un dictador, donde se prohibieron los partidos y sindicatos, se impuso la censura y se encarcerló o ejecutó a quienes pensaban diferente. La Seguridad Social tuvo su origen en el Instituto de Previsión (1908), las leyes de la República la impulsaron, y con Franco buena parte de la población no tenía cobertura sanitaria. Millones de españoles emigraron huyendo la miseria por falta de empleo y Franco y su familia acumularon una fortuna gracias a donaciones, propiedades, cuentas opacas y decomiso, tralará. La democracia no es obra de Franco, si no de un pueblo, una sociedad, la española, que estaba cansada de bajar la cabeza y ser silenciada. Tralará.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión