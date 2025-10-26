El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Gaza, presente y futuro

Diego Carcedo

Oviedo

Domingo, 26 de octubre 2025, 02:00

Últimamente nos pasamos el día hablando, leyendo y escuchando hablar de Gaza, sabemos que están en guerra Israel, el país vecino, y el grupo terrorista ... Hamás que gobierna el territorio desde hace cerca de veinte años. Pero al margen de las noticias, siempre graves y polémicas, que recibimos a diario, de Gaza –más conocida como la Franja de Gaza– se sabe muy poco, quizás porque no es mucho lo que hay que conocer sobre un territorio cuyo interés en tiempo de paz, dicho sea de paso, es relativo. En estos días en que se halla de triste actualidad, varias personas de esas que siempre intentan profundizar más en las noticias me han preguntado detalles recordando quizás que pasé algún tiempo de enviado especial en Israel. Pues ha pasado bastante tiempo e imagino que en la Gaza que conocí y visité en dos ocasiones – la tercera, más reciente, me impidieron entrar – habrán cambiado algunas cosas, pero sospecho que salvo las derivadas de la guerra no serán muchas. Como su nombre describe se trata de una estrecha franja de terreno paralelo al mar Mediterráneo: una región geográficamente parecida a Asturias, con alguna diferencia clara, mientras Asturias tiene más de 10.600 kilómetros cuadrados, si no recuerdo mal, la extensión de Gaza son 360 kilómetros cuadrados. Y, al margen del desarrollo desproporcionado entre ambos territorios, Asturias apenas cuenta con un millón de habitantes, mientras Gaza acumula más de dos y medio.

