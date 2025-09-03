El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Miembros de la policía nacional de Marruecos patrullan en la frontera con España. EFE

Marruecos, el vecino incómodo

España y Marruecos además de la vecindad lo comparten casi todo, excepto la confianza recíproca

Diego Carcedo

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 00:00

España y Marruecos además de la vecindad lo comparten casi todo, excepto la confianza recíproca. Los intereses económicos sustentan unas buenas relaciones diplomáticas, aunque agitadas ... con frecuencia por diferencias con raíces históricas y ambiciones territoriales ya inasumibles. La realidad ofrece muchos datos que demuestran hasta qué punto el pragmatismo de ambas partes ofrece unos resultados realmente excepcionales entre dos países limítrofes.

