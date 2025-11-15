Intermezzo

Hai años trunfó un llamáu d'atención que publicitaba un piscolabis de relativa calidá: Tómate un respiro, tómate un Kit Kat». Tanta foi la trunfada ... del lema, qu'esti día tovía hai víctimes d'aquella xeneración de televidentes que, entrevistaos nun programa radio, pensaben que la pallabra 'kitkat' significaba eso: una especie tregua, un parar. Y non. El Kit Cat yera'l nome d'un club d'arte del Llondres del XVIII qu'esa marca inglesa depués homenaxó yá nel sieglu XX.

Esi mesmu nome arrasó y arrasa en Xapón, porque suena a les pallabres que pronunciaes en xaponés significaríen 'vasganar'… Apocayá tuvi en Cantabria nún congresu de programadores teatrales onde, al momentu de la 'posa', el descansín ente conferencia y conferencia, llamábenlo 'break' que debe ser la expresión popular de la que se valin los cántabros (y perende cualisquier ciudadanu del mundu non anglosaxón) pa descansar un ratiquín. Nel teatru inventáronse los 'sainetes' (al tanto: la pallabra 'sain' sigue siendo d'usu n'asturianu, falamos d'aceite… Aceite col que s'untaben les llacuaes y meriendes nos intermedios escénicos) y los 'entremeses' pa facer eses transiciones marcaes pol relaxu (activu o pasivu pero relaxu al cabu).

Na música inventáronse los 'intermezzos', esos interludios pa dixerir lo sintío y preparase pa lo nuevo por sintir… Nostante son pallabres que güei queden na memoria, sonando a vieyo. Espantible sensación. Como la ciudadanía (en xeneral) merecemos cada vez más esi meteoritu que mos resetee (valga'l pallabru ad hoc), asumirá de mano cualesquier pallabra nel inglés dominante que en cualesquier otra llingua, sea la propia o una inventada, asumiendo la so mediocre condición de domináu avant la lettre que fai más casu del nome d'una chocolatina que de les pallabres de la madre. Da igual. Hai más fatos que botellinos.

Cada vuelta hai más folixes que pasen a ser 'fest', 'findes' que dexen de selo pa mudar en 'weekend', flipaes pulsiones horteres y osesives por ser la caspa'l poderosu envede amosar l'argullosu pelleyu'l probe. Comportamientos suicides que mos puen llevar a ser agradecíos albañiles de la muria que l'imperiu mos obligue a construyir pa dexamos lo más afuera posible d'esi centru de Poder. ¡Qué poco conscientes somos de la importancia que tien una llingua (llámese castellanu, asturianu o suahili) de ser espaciu de resistencia íntima, emocional, sentimental, intelectual… De digna y eficaz resistencia.