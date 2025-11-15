El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Intermezzo

Dolfo Camilo

Sábado, 15 de noviembre 2025, 01:00

Hai años trunfó un llamáu d'atención que publicitaba un piscolabis de relativa calidá: Tómate un respiro, tómate un Kit Kat». Tanta foi la trunfada ... del lema, qu'esti día tovía hai víctimes d'aquella xeneración de televidentes que, entrevistaos nun programa radio, pensaben que la pallabra 'kitkat' significaba eso: una especie tregua, un parar. Y non. El Kit Cat yera'l nome d'un club d'arte del Llondres del XVIII qu'esa marca inglesa depués homenaxó yá nel sieglu XX.

elcomercio Intermezzo