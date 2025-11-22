El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Les lluvies de Castamere

Oliva 1- Complexos 0

Dolfo Camilo

Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Títulu estrañu, comparto la estrañeza. Pero ye menester qu'esi sea'l llamáu d'atención pa esi perfil de lletor omnívoru que se deleita namás ... que con pensar que puea establecer un contactu con una pallabra, una lletra, daqué escrito. Apocayá tuvi'l privilexu de tar en Valdesoto na xusta celebración del xustu llogru del gallardón Pueblu Exemplar. Dir, tar, compartir Valdesoto ye pa mín un privilexu, tean los reis, o sobremanera, tea'l vecín delantre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tragedia en Cangas del Narcea: dos muertos tras un derrumbe en la mina de Vega de Rengos
  2. 2 Una fuerte granizada provoca una colisión entre nueve coches en la autovía del Cantábrico: hay tres heridos
  3. 3 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  4. 4 Fallece el joven de 36 años que resultó herido mientras cortaba un árbol en Oviedo
  5. 5

    La jueza concede el primer permiso de salida a la condenada por asesinar a Isabel Carrasco
  6. 6 Absueltos los cuatro jóvenes portugueses acusados de la violación grupal en el barrio gijonés del Carmen en 2021
  7. 7

    ArcelorMittal Powders anuncia el cese de su actividad en Avilés
  8. 8 Un nuevo robo en un chalé en Gijón pone en jaque a las fuerzas de seguridad
  9. 9 Un voraz incendio arrasa una vivienda en la zona rural de Oviedo
  10. 10

    La tormenta política por la condena al fiscal general llega a Asturias: piden nuevas elecciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Oliva 1- Complexos 0