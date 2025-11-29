Pincelada a pincelada

Estos dos pasaos meses, ochobre y payares, tuviemos el privilexu de tener na Sala d'Arte del Centru Sociocultural de Les Vegues, sendes muestres protagonizaes ... por 'persones mayores'.

Y nestos fatos tiempos d'edadismu faltosu cómo presta comprebar lo bono, lo máxico, lo xenial qu'escuenden los nuesos presuntos mayores. La primera exposición protagonizola Aida Pantiga, a los sos casi noventa años, pinta, cose, decora, fai abalorios, cuadros… Colos patrones qu'acaben vistiendo a unes muñequines podría vistir a un cientu modelos de pasarela… Aida, feminista, empoderada, comprometida, de dura vida, ye una preba radicalmente reconocible de resiliencia, una manifestación de poderíu femenín incuestionable y exemplar que tenemos d'empoderar una y milenta veces…

Al otru mes fue un colectivu de presuntes muyeres mayores el que fizo de la sala d'arte corverana una especie de corredor enllenu ventanes peles que mirar y admirar y reconocer los caños de Rivero, el Faru San Xuan, el Niemeyer o unos retratos al natural fechos con un primor que plasma. Falo d'una muestra pictórica que, embaxo l'humilde y al tiempu descriptivu llamáu d'atención de 'Pinceladas', tovía podrá visitase los prósimos llunes y martes. ¡Y bien que lo recomendamos! 'Pinceladas' recueye un cachiquín de la obra pictórica d'Abilia Gómez, Fina Rodríguez, Asunción Alfageme, Chelo Álvarez, Ángel Graff, Carmen del Rey, Isabel Ferrín, Rosario Cotera, Rosa Covalles, Mercedes y Lucía Fernández, pintores munches d'Avilés y dos corveranes, Asunción y Lucía. La so obra, muévese ente'l realismu y, por momentos, raspia l'hiperrealismu con cuadros que revienten nos güeyos como esactos fotogrames…

'Pinceladas' tamién escuende homenaxes a otros de los 'ismos' más señalaos de la historia de la pintura: hai guiños cubistes, guiños surrealistes… Y, en tolos casos, un sosprendente dominiu técnicu que convive con una sensibilidá que llega emocionar (les semeyes de los nietos de Lucía, nesi sentíu, son d'arrespigar).

En 'Pinceladas' hai mayormente muyeres (cómo non: la muyer nun tien miéu a desarrollar les sos capacidaes artístiques) y hai un maestru reconocible, el gran Luís García. Y eses muyeres, por cierto, anden ente los sesenta y nueve y los ochenta y munchos… Da igual la edá: vésles y nun yes quien a casar esos 'díxitos' con unes apariencies onde, ente más otro gracies al arte, pacten una mocedá que munchos mozos quixeren pa ellos. Na retina llevo esos nietinos, esi coche vieyu, esi recuerdu de Sorolla, esa Cai Galiana, eses marines, esi puentón de Cangues, esa Vespa o esa fotógrafa… Tola obra expuesta muévese ente lo notable y lo sobresaliente. Y compartir con elles (falando o viendo la so obra) ye un cantu de vida tan guapu que quiero recomendar como autoregalu pa xente radicalmente sensible y radicalmente intelixente. Por too ello, si tenéis ocasión, buscái les 'Pincelaes'… ¡Va prestavos!