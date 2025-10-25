Comenta Compartir

Xiblón ye una de les meyores noveles asoleyaes n´Asturies na última década. Xiblón pue lleese como novela coral, como conxuntu de rellatos, como ensayu etnográficu ... y antropolóxicu… Xiblón ye la sorprendente tarxeta de presentación narrativa de llargu aliendu (más de 300 intenses páxines) d´una esperimentada poeta: Esther García López. Nostante, quien tenga lleío los sos versos, que los escaeza, que nun se dexe condicionar pol previu conocimientu. Si Xiblón sorprende ye polo prestosamente cuntada que ta y porque la demiurga que mueve los filos d´un cientu de personaxes enséñase equí como nunca nun s´enseñare. ¿Y de qué va Xiblón? La entruga pue plantease al revés: ¿Y de qué nun va? En Xiblón cúntense tantes coses que, como naquelles histories que se cuntaben al par del llar al principiu los tiempos, cuando nun había lliteratura pero había histories que cuntar, socedíos que compartir, ye complicao que nun fale de dalgo que t´afecte, de dalgo que se paeza a lo que tienes vivío o a lo que te cuntó ´l to meyor amigu que vivió. Xiblón ye lliteratura de tastu radicalmente popular, onde se crucen y se descrucien les vides de los xibloneses, pobladores endogámicos d´una aldeína del occidente d´Asturies, d´esi occidente míticu onde nació l´autora, onde nació Pin, onde nació Xuan Bello, onde habitó Xuan Canas, y onde pudo nacer Pedro Páramo, o ´l caberu fantasma de Macondo. Xiblón ye una aldea universal qu´espeya toles formes del universu enllenando les vides y les muertes de los sos habitantes de sexu primariu, de secundaries traiciones, de terciaria esistencia. Xiblón pue ser el sitiu onde morrió Laura Palmer, enantes de nacer. Onde la hipérbole val pa señalar aquello que más inquieta al lletor: ¿y depués d´esto… que más pue pasar?. Xiblón ye un pueblu visitable (hasta con mapa al aniciu la obra! ¡Escelente edición d´Orpheus, con esllumante prólogu de González Ovies incluyío ) que pidi a gritos una ruta lliteraria peles biesques, brañes y vallines de Valdés. Xiblón ta tremao de coplines, de versucos, de cantares que son la perfecta banda sonora pa santificar a hérues y, sobremanera, a villanos. El trabayu investigador de l´autora ye reconocible y revindicable. El llabor llingüísticu encomiable… con entendible llingua. Cuando una novela entama con «Nun allumaba la lluna» y remata, trescientes fueyes depués con «Afirma la xente que debaxo´l ceniceru ta ´l mesmu infiernu» ye que de verdá tien muncho que dicir, muncho que compartir, muncho qu´interesar. Equí nun hai un insufriblemente piju Del Val garrándose «a lo popular» pa xustificar mediocridá y tongu. Equí sí se siente la voz de la cai y la caleya, pa lo bono, pa lo malo y lo peor. Equí hai fargataes d´humor. Equí hai realismu máxicu a l´asturiana. Echábemos de menos más narrativa firmada por muyeres n´Asturies y darréu apaez una obra que va ser fundamental pa remover xéneru y xéneros. ¡Bienvenida, Xiblón! (Orpheus Ediciones Clandestinas)

