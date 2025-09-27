Acuerdos y promesas

En el debate sobre el estado de la región el presidente del Principado presentó un panorama positivo de Asturias, con el resurgir de la ... industria, el auge del turismo, el robustecimiento de las prestaciones sociales o la reforma fiscal, y con proyectos de futuro, como tres nuevos centros de I+D+i, la posibilidad de prorrogar el fondo de la Transición Justa hasta 2034 para profundizar en la descarbonización y la oferta de un pacto de Estado sobre la siniestralidad laboral. Esta perspectiva optimista quedó matizada con las críticas del centro-derecha que puso el énfasis en el bajo crecimiento de la economía asturiana, por debajo de la media española, el retraso en la construcción de las infraestructuras, las largas listas de espera en sanidad y servicios sociales, junto a la sumisión al Gobierno central al aceptar un modelo de quita de deuda que perdona un 67% más de endeudamiento a los catalanes que a los asturianos.

En el debate destacaron los temas más candentes de la actualidad, como la supresión del peaje del Huerna. Todos los grupos parlamentarios se mostraron a favor de cumplir el dictamen de la Comisión Europea que considera ilegal la prórroga de la tasa. Hay consenso, pero la oposición reclamó una postura más resuelta por parte del presidente del Principado ante el Gobierno de España. La reunión de la Alianza por las Infraestructuras, donde el Gobierno regional expondrá el guion a seguir en las actuaciones, ofrece al Principado la ocasión de demostrar que no rehúye confrontar con el Ministerio de Transportes. En otro asunto controvertido, la crisis de Gaza, los grupos del Gobierno (PSOE, IU) condenaron de manera categórica «el genocidio perpetrado por el Estado de Israel», obteniendo el respaldo mayoritario de la Cámara.

A lo largo del debate, Adrián Barbón realizó varios anuncios de medidas que espera implementar en el corto plazo. La más destacada es la extensión de la gratuidad en la matrícula a todos los cursos de la Universidad de Oviedo, siempre que el estudiante tenga un determinado rendimiento académico. La gratuidad universal de un servicio o prestación social debe reservarse para el acceso a bienes básicos, como la atención sanitaria o la educación no universitaria. Ofrecer el acceso gratis en los estudios superiores, al 100% del alumnado, es una decisión como mínimo discutible. Es un contrasentido que el Principado diga que en su proyecto de reforma fiscal ha extremado el celo para que no beneficie ni en un euro a los contribuyentes con rentas por encima de los 55.000 euros y que, a la vez, les libere de contribuir a sufragar, aunque sea en una proporción muy pequeña, el coste de la plaza que ocupan sus hijos en la Universidad. La exoneración de tasas universitarias a todos los alumnos, sin distinción de rentas, hará que la Universidad de Oviedo le salga más cara a toda la población, vía impuestos. Entre los anuncios realizados por Barbón están las mejoras sanitarias y sociales, como una unidad de ictus en el Hospital de San Agustín (Avilés) o la mejora de las instalaciones del Centro de Menores de Sograndio y la contratación de más personal. Se elevan las deducciones por hijo en la declaración de IRPF, aunque sigue el Principado sin dar datos sobre el impacto de las ayudas en el fomento de la natalidad. Es un elemental deber de transparencia informar a la sociedad sobre un asunto tan importante.

Muchas de las promesas realizadas dependen de la aprobación del proyecto de presupuestos para 2026. El PP ha puesto como condición para negociarlo la retirada de la propuesta fiscal, que es tanto como renunciar a la negociación. Una vez que el diputado de Foro, Adrián Pumares, ha optado por converger con el PP, el centro-derecha (PP, Vox, Foro) tiene tantos diputados como los partidos que forman el Gobierno (PSOE, IU). Queda Covadonga Tomé, ocupando el escaño decisivo que deshace la igualdad. La exdiputada de Podemos, inequívocamente alineada a la izquierda, tendrá que negociar con el PSOE. Su sentido de la responsabilidad debe llevarle a combinar exigencia y realismo.