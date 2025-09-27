El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así puedes seguir a EL COMERCIO en Google Discover: personalízalo para no perderte nada

Acuerdos y promesas

En el debate sobre el estado de la región se anunciaron medidas que necesitan de un presupuesto

Editorial El Comercio

Editorial El Comercio

Gijón

Sábado, 27 de septiembre 2025, 23:37

En el debate sobre el estado de la región el presidente del Principado presentó un panorama positivo de Asturias, con el resurgir de la ... industria, el auge del turismo, el robustecimiento de las prestaciones sociales o la reforma fiscal, y con proyectos de futuro, como tres nuevos centros de I+D+i, la posibilidad de prorrogar el fondo de la Transición Justa hasta 2034 para profundizar en la descarbonización y la oferta de un pacto de Estado sobre la siniestralidad laboral. Esta perspectiva optimista quedó matizada con las críticas del centro-derecha que puso el énfasis en el bajo crecimiento de la economía asturiana, por debajo de la media española, el retraso en la construcción de las infraestructuras, las largas listas de espera en sanidad y servicios sociales, junto a la sumisión al Gobierno central al aceptar un modelo de quita de deuda que perdona un 67% más de endeudamiento a los catalanes que a los asturianos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Denuncias a una pareja de Contrueces, en Gijón: «Tengo miedo de salir sola a la calle. No se puede vivir así»
  2. 2 Investigan la muerte de una mujer de 30 años que se despeñó en Picos de Europa
  3. 3

    Una mujer de 89 años, viuda y vulnerable, en lucha judicial por echar a sus inquilinos en Avilés
  4. 4 Un conductor arrolla a un matrimonio en Gijón «deslumbrado por el sol»
  5. 5 ¿Hasta cuándo durará el buen tiempo en Asturias?
  6. 6

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  7. 7 Fallece de forma repentina Elena Villagrasa, directora del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
  8. 8

    «El palacete de Capua, en Gijón, es el escenario perfecto para una película»
  9. 9 Oviedo y Vegadeo están de suerte: toca parte del primer premio de la Lotería Nacional
  10. 10 A prisión una madre y sus dos hijas por regentar un narcopiso en Langreo: se enganchaban a la luz y tenían una tienda campaña como fumadero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Acuerdos y promesas