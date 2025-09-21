El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Asturias rechaza el peaje

Al mantener la tasa del Huerna pese al rechazo de Bruselas el Gobierno agravia a nuestra región

Editorial El Comercio

Editorial El Comercio

Gijón

Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:08

La denuncia presentada ante la Comisión Europea por el exdiputado de Podemos Daniel Ripa sobre la prolongación del peaje del Huerna dio paso a la ... apertura de un procedimiento de infracción. La prórroga por veintinueve años se aprobó sin convocar un procedimiento de licitación previo ni publicar un aviso en el Diario Oficial de la Unión Europea. La Dirección General de Mercado Interior de la Comisión Europea considera que se ha producido una modificación sustancial de las condiciones iniciales siendo la ampliación «equivalente» a la adjudicación de un nuevo contrato de concesión que debería haber incluido un «procedimiento de licitación competitivo». En el mes de julio se emitió el dictamen motivado, concediendo dos meses al Gobierno de España para «adoptar las medidas necesarias» en aras a reponer la legalidad. La Comisión Europea advirtió de que si el Gobierno no toma medidas podría optar por llevar al Estado español ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

