La crisis de la vivienda

Se necesitan todo tipo de recursos para aumentar la oferta, empezando por la cooperación con el sector privado

Editorial El Comercio

Editorial El Comercio

Gijón

Sábado, 22 de noviembre 2025, 23:58

El acceso a la vivienda se ha convertido en el mayor problema de los españoles, tanto para los que quieren comprar un piso como para ... los que pretenden vivir en él como arrendatarios. El precio de los pisos a la venta ha crecido un 26% en los dos últimos años, desviando la demanda hacia el alquiler, que acabó también por elevar el precio un 22%. La Ley de Vivienda, con un sesgo intervencionista en el mercado, ha provocado que la oferta se haya retraído. En el País Vasco, donde las tres capitales de provincia han sido declaradas zonas tensionadas, el Gobierno autonómico lanzó el pasado jueves un seguro de impagos y desperfectos dirigido a los propietarios de viviendas en municipios tensionados, como instrumento para hacer frente al hundimiento de la oferta.

