La crisis de la vivienda

El acceso a la vivienda se ha convertido en el mayor problema de los españoles, tanto para los que quieren comprar un piso como para ... los que pretenden vivir en él como arrendatarios. El precio de los pisos a la venta ha crecido un 26% en los dos últimos años, desviando la demanda hacia el alquiler, que acabó también por elevar el precio un 22%. La Ley de Vivienda, con un sesgo intervencionista en el mercado, ha provocado que la oferta se haya retraído. En el País Vasco, donde las tres capitales de provincia han sido declaradas zonas tensionadas, el Gobierno autonómico lanzó el pasado jueves un seguro de impagos y desperfectos dirigido a los propietarios de viviendas en municipios tensionados, como instrumento para hacer frente al hundimiento de la oferta.

En estas coordenadas se inscribe la caída en Asturias de la compra de viviendas, que, en el mes de septiembre, en términos interanuales, ha bajado un 4,1%, la segunda mayor disminución tras Baleares (9,6%), siendo la media española de descenso del 3,8%. El débil pulso de la construcción y el precio de los inmuebles ha hecho que el 81,4% de las transacciones hayan sido de viviendas usadas. El precio del metro cuadrado de vivienda se sitúa en Asturias en 1.247 euros, mientras la media española es de 1.866. Desde una perspectiva territorial, el precio más alto de los pisos usados está en Caravia, con 2.509 euros el metro cuadrado, seguido de Gijón (1.846) y Llanes (1.742). Las viviendas más baratas están en Villayón, 188 euros el metro cuadrado, Degaña (270) y Boal (300). En la vivienda nueva, Llanes tiene el precio medio más elevado, con 2.825 euros, seguido de Gozón (2.442) y Gijón (2.189). En el mercado de la vivienda, Gijón es la décima ciudad española con una mayor demanda, ocupando Oviedo la decimoséptima posición.

En una coyuntura marcada por el déficit de oferta, destacan las raquíticas dimensiones del parque público asturiano, con 9.700 viviendas, cuando hace cuarenta años tenía 30.000. En la anterior legislatura sólo se construyeron cien viviendas públicas. En el actual mandato el Principado ya construyó 600 y otras 400 están en distintas fases de la tramitación administrativa. Aunque el progreso es evidente, con este ritmo se tardaría tres décadas en tener un parque público de las mismas dimensiones que en los años ochenta del pasado siglo.

El Principado debe facilitar, por todos los medios, la construcción de vivienda protegida, algo que, lamentablemente, no hace. El Plan Llave del Ayuntamiento de Gijón, con un conjunto de 500 viviendas para este mandato, ha sufrido un contratiempo inexplicable si hubiera colaboración entre administraciones, al quedar desierta la licitación de los seis solares donde se iban a construir las 120 viviendas protegidas que constituyen la primera fase del plan. La razón del fracaso está en que la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos no subió el precio del módulo de vivienda protegida. El Principado tiene que cumplir la norma actualizando todos los años el precio del módulo, pero lleva casi tres años congelado en 2.124 euros el metro cuadrado, mientras entre materiales y mano de obra el coste de la construcción ha subido un 40%. El Plan Llave debe salir adelante, pese a los prejuicios de la consejería, que sólo ve en el plan un trasvase de fondos de las ayudas al alquiler a las constructoras. Sin cooperar con la iniciativa privada, el déficit de oferta será crónico.

Se estrena el programa Alquilámoste, del Principado, que tiene como objetivo movilizar vivienda vacía -150 pisos al empezar- para el alquiler. Los propietarios ceden temporalmente sus viviendas a la Administración, que les garantiza el cobro de un canon -límite de 700 euros- y la conservación de la vivienda. El inquilino paga una renta que no podrá superar el 30% de sus ingresos. Si el experimento resulta positivo, su implantación a gran escala sería una ayuda para el sector del alquiler. Hay que poner en juego todo tipo de recursos para afrontar la crisis de la vivienda.