El plan contra la soledad

El Principado anuncia medidas para integrar a las personas sin vínculos sociales. Su rescate sería un logro muy deseable

Editorial El Comercio

Gijón

Sábado, 1 de noviembre 2025, 23:42

La vicepresidenta, Gimena Llamedo, y la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, presentaron la Estrategia Asturiana sobre Soledad no Deseada (2025-2030). ... La propuesta del Principado se estructura sobre tres áreas. La primera se centra en la de detectar los casos de personas que sufren un aislamiento no voluntario y en hacer visible la problemática; en la base del programa está formar a profesionales para que puedan trabajar con las personas necesitadas. La segunda área tiene que ver con la sensibilización, prevención e intervención; se plantea desde la realización de campañas de concienciación sobre la realidad de la soledad en nuestra sociedad, hasta crear espacios comunitarios, apoyar a personas cuidadoras o fomentar el voluntariado. La tercera área tiene que ver con la coordinación de las iniciativas públicas y privadas, así como la integración de la soledad no deseada en otras políticas (infancia, salud, vivienda) con las que tiene puntos de contacto.

