El plan contra la soledad

La vicepresidenta, Gimena Llamedo, y la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, presentaron la Estrategia Asturiana sobre Soledad no Deseada (2025-2030). ... La propuesta del Principado se estructura sobre tres áreas. La primera se centra en la de detectar los casos de personas que sufren un aislamiento no voluntario y en hacer visible la problemática; en la base del programa está formar a profesionales para que puedan trabajar con las personas necesitadas. La segunda área tiene que ver con la sensibilización, prevención e intervención; se plantea desde la realización de campañas de concienciación sobre la realidad de la soledad en nuestra sociedad, hasta crear espacios comunitarios, apoyar a personas cuidadoras o fomentar el voluntariado. La tercera área tiene que ver con la coordinación de las iniciativas públicas y privadas, así como la integración de la soledad no deseada en otras políticas (infancia, salud, vivienda) con las que tiene puntos de contacto.

En nuestra región hay más de 150.000 personas que viven solas. Muchas de ellas lo hacen por decisión propia; los procesos de emancipación de jóvenes, por ejemplo, es una forma de vivir la individualidad, tras la experiencia de la vida familiar. Sin embargo, en otras ocasiones, la soledad no es producto de una opción elegida, sino el resultado de un cúmulo de circunstancias sobrevenidas que dejan a las personas aisladas. El 43% de las personas que viven solas son mayores de 65 años. El porcentaje aumenta con el paso del tiempo. También entre los mayores que viven solos hay experiencias positivas, pero es muy frecuente el síndrome de la soledad no deseada que causa sufrimiento, rebaja la autoestima y deja la vida sin alicientes.

Hay estudios que demuestran cómo las personas de la tercera edad que viven aisladas tienen un mayor riesgo de tener la presión arterial alta, dolencias cardiacas, depresión y deterioro cognitivo. Estamos ante una problemática que afecta a todos los países europeos, siendo más intensa en los nórdicos. La terapia no es otra que la comunicación, la interacción con otras personas y la vida activa. La sociabilidad que procuraba el entorno laboral hay que sustituirla por nuevos vínculos vecinales y comunitarios, que debe propiciar el Principado con la realización de las iniciativas propuestas.

El desafío es muy grande, porque en el fondo de esta nueva problemática hay fenómenos como la nueva concepción de la familia, mucho más reducida que antaño y con lazos intergeneracionales más laxos. Pasamos de los hogares de abuelos, padres e hijos, a la familia nuclear. Desde esa perspectiva no es extraño que el modelo de vivienda más repetido en Asturias sea el unipersonal.

Según el Instituto Nacional de Estadística, el 34% de los hogares de Asturias son unipersonales (tres cuartas partes de ellos ocupados por mujeres), un dato sólo superado en Castilla y León, donde hay un 35% de hogares con un solo morador. La soledad afecta también a los jóvenes, como revelan las encuestas, donde el 25% de ellos reconocen que en algún momento de su vida se sintieron solos.

La estrategia del Principado también contempla integrar a la juventud del medio rural. En la tarea de acompañar, visitar y hablar con personas que están aisladas debe jugar un papel importante el voluntariado, porque es un trabajo vocacional, de difícil acomodo a los horarios funcionariales.

Para romper con la soledad deben tomarse iniciativas imaginativas, como las puestas en la práctica en otros lugares, como en los Países de Bajos, donde se ofrece a los universitarios alojamiento gratuito a cambio de comprometerse a dedicar 30 horas al mes a departir y ayudar a los residentes de centros de la tercera edad.

Le toca ahora al Principado plasmar en la vida real lo que está escrito en un papel. Debería de haber una información anual en el Parlamento de los resultados del programa. Rescatar a miles de personas de una soledad no deseada sería un logro muy estimable.