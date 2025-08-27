El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Trump, a por la Reserva Federal

Editorial El Comercio

Editorial El Comercio

Gijón

Miércoles, 27 de agosto 2025, 02:00

La Reserva Federal, concebida como independiente del poder político, atravesó sin gran sobresalto la primera etapa de Donald Trump. Pero desde hace siete meses el ... presidente mueve la silla del jefe de la Fed. Y sus últimos movimientos indican que no tendrá paciencia para esperar a que Jerome Powell culmine su mandato, dentro de nueve meses. Una vacante permitió al republicano colocar a un cercano asesor en la junta de gobernadores, de la que ahora anuncia el despido de Lisa Cook. La destituida llevará su disconformidad a los tribunales. Ante la batalla judicial que se avecina, la Casa Blanca desacredita a Cook por cometer fraude al solicitar ventajosas hipotecas; un episodio conocido antes de que llegara al banco central más influyente del mundo, y que no impidió que la confirmara el Senado. Frente a los lamentos por la falta de independencia que pierde a chorros la autoridad monetaria, no faltan los que reprochan su resistencia a recortar los tipos, como pide Trump y se da por hecho que decidirá Powell el mes próximo. Los mercados mantienen la calma y el dólar se deprecia ya un 10% desde el relevo en el Despacho Oval. Aunque esto solo perjudica al ciudadano de a pie.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un botellazo acaba con las fiestas de Contrueces, en Gijón: «Por culpa de un gracioso, no vamos a seguir tocando»
  2. 2 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  3. 3 El fuego se recrudece en Asturias: un incendio, posiblemente provocado, obliga a desalojos en Ibias
  4. 4

    Cabárceno denunciará a tres turistas por colarse en el recinto de los lobos
  5. 5 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  6. 6

    Barbón: «¿Cómo nos sentiríamos si a nuestros abuelos les hubieran recibido a pedradas cuando emigraron solos con 14 años?»
  7. 7 Detenido en Gijón con 12 bicicletas y 13 patinetes eléctricos robados que guardaba en un trastero
  8. 8 En Gijón hay ocho relojes de sol a la vista
  9. 9 La colaboración ciudadana permite demantelar un punto de venta de droga en Navia
  10. 10 Fallece a los 81 años Isabel Pisano, una actriz y periodista que rompía moldes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Trump, a por la Reserva Federal