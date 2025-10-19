El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Unidad ante el agravio

El Gobierno central actúa como si Asturias estuviera reclamando un privilegio territorial cuando solo pide un trato equitativo con el resto de comunidades autónomas

Editorial El Comercio

Gijón

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:00

La Alianza por las Infraestructuras convocó a los responsables institucionales y la sociedad civil para manifestarse en Oviedo exigiendo la supresión del peaje del Huerna. ... La respuesta fue un canto a la unidad de la región, con participación de todos los partidos políticos (con la excepción de Vox), organizaciones empresariales y fuerzas sindicales, junto a ciudadanos de toda condición. Una manifestación pacífica, sin jalear consignas ni proferir amenazas, que fue acompañada por el sonido de las gaitas. Pocas veces se había dado una respuesta tan unitaria en la calle ante la petición de eliminar un tributo que nos deja en situación de inferioridad con respecto al resto de las comunidades autónomas en la comunicación con la meseta. El Principado no va a estar sólo en la disputa jurídica y administrativa con el Ministerio de Transportes que defiende vehemente la legalidad de la tasa y la conveniencia de mantenerla durante los veintinueve años en que fue prorrogada por el Gobierno de Aznar, pese al demoledor dictamen de la Comisión Europea. La protesta contra el peaje ha tomado cuerpo, es una realidad fuera de los papeles de las administraciones, y se ha abierto un hueco entre los medios nacionales. La manifestación ha servido para mostrar que la petición de suprimir el peaje no es un empeño particular del Principado, la oposición, los transportistas o cualquier otro sector de la sociedad asturiana, sino el objetivo común de toda la región. Hay variadas razones para denostar la prórroga de la tasa, pero la más contundente es su ilegalidad, argumentada por la Comisión Europea. No puede el Gobierno de España defender el mantenimiento del peaje si se aplica sobre bases falsas. La ilegalidad no es subsanable.

elcomercio Unidad ante el agravio