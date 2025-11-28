El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Antonia Dell'Atte, en una entrevista. TVE

Rosa

Quizá los malos tratos, como los abusos a menores, no deberían prescribir nunca

Elena Moreno Scheredre

Viernes, 28 de noviembre 2025, 00:13

Comenta

A veces, cuando me pilla el desalentador panorama de la política de este país, digo, un poco frívolamente, que me gustaría colaborar con la prensa ... rosa. Lo digo porque no me cabe ni un miligramo más de decepción ante nuestros representantes, pero teniendo en cuenta que solo el enunciado de este estilo de opinión sobre la intimidad de los famosos hace que se me rice el pelo, confieso que prefiero quedarme de este incoloro lado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido grave un motorista de 53 años que quedó atrapado bajo un coche en Avilés
  2. 2 El instituto Carreño Miranda y el colegio San Fernando de Avilés, de luto por la muerte repentina de un alumno de 12 años
  3. 3 Un restaurante de Gijón llega a la final de la Mejor Pizza de España
  4. 4

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  5. 5 El ultra del Sporting detenido por vender droga los días de partido afronta siete años de prisión
  6. 6 Los padres de Mael, el niño gijonés amputado de manos y pies, piden soluciones para garantizar la escolarización del menor: «Necesita ayuda»
  7. 7 Piqué se vuelve a calzar las botas para ayudar a su Andorra y puede estar en El Molinón
  8. 8

    Así será Proyecto Meiz, el restaurante que Diego Fernández abrirá en Gijón a principios de 2026
  9. 9

    El Ayuntamiento de Gijón estudia prohibir los patinetes eléctricos en los autobuses
  10. 10

    El asesino confeso de Málaga: «Sus compañeros dicen que ya les había anunciado que no iría a trabajar el día del crimen»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Rosa

Rosa