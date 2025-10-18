El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Caldo corto

Despojos comestibles

Eufrasio Sánchez

Eufrasio Sánchez

Gijón

Sábado, 18 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Todo hace pensar que los primeros homínidos habrían sido carroñeros -hay quienes lo siguen siendo- disputándose con otros depredadores los despojos de los animales muertos. ... Fue así como añadieron a su dieta restos de carne y grasas crudas, fuentes de proteínas que algunos científicos señalan como clave para un aumento progresivo del volumen cerebral y en consecuencia del desarrollo paulatino de la inteligencia con el dominio del fuego, el cocinado de los alimentos permitió aumentar la cantidad de energía y nutrientes, además de que los festines junto al calor de las hogueras convirtieron el momento de la comida en un acto grupal y por tanto social. Lo que se ha dado en llamar cocina de vísceras ha significado a lo largo de la historia un variado y elogiado manjar. Desde los egipcios, griegos, romanos o bizantinos, pasando por las culturas asiáticas, el hígado, las criadillas o las cabezas han sido ingredientes considerados en banquetes, delicias gastronómicas.

