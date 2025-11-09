El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Evaluación objetiva y neutral

El sistema de valoración del trabajo de los funcionarios aumenta la burocracia y puede ser generador de conflictos

Editorial El Comercio

Gijón

Domingo, 9 de noviembre 2025, 01:00

La nueva Ley de Empleo Público tiene como contenido principal valorar el trabajo de los funcionarios y el personal laboral del Principado. Los que acreditaran ... un buen rendimiento tendrían derecho a cobrar un complemento salarial, mientras que una valoración adversa conllevaría la obligación de participar en programas formativos y tendría repercusiones económicas negativas. Es interesante recordar que cuando se elaboró el proyecto de la Ley de Empleo Público se buscaba especialmente remunerar a los altos funcionarios (jefes de servicio y de sección) que se comprometieran con la gestión de la Administración, para terminar con la tendencia de elegir destinos en los servicios o secciones que tuvieran un trabajo más rutinario y menos complejo. De ahí nació la idea de aplicar un plus de productividad relevante, para premiar el rendimiento y la entrega en el trabajo. El objetivo final era dinamizar la actividad de la Administración pública, lastrada por vicios seculares que lentifican la actividad económica, convirtiéndose en blanco de las críticas ciudadanas.

