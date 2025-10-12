El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Expectativas del acero

La Comisión Europea defiende, por fin, a la siderurgia de la competencia desleal de los países asiáticos

Editorial El Comercio

Gijón

Domingo, 12 de octubre 2025, 02:00

La Comisión Europea presentó un plan para proteger la siderurgia de la sobrecapacidad en el mercado del acero, encabezada por China y la India, los ... dos mayores productores del mundo. La estrategia europea pasa por recortar a la mitad las cuotas de importación libres de aranceles (18,3 millones de toneladas métricas, un 47% menor que en 2024) y duplicar el gravamen al pasar del 25% al 50% cuando se supera ese umbral. Las medidas adoptadas en 2018 no lograron evitar que la siderurgia europea perdiera 18.000 empleos directos. Las nuevas directrices proteccionistas tendrán que aplicarse antes del 30 de junio de 2026. Es preciso que el Parlamento europeo y el Consejo Europeo agilicen los trámites para que las empresas siderúrgicas puedan retomar las inversiones que quedaron congeladas por falta de rentabilidad, la inmensa mayoría de ellas relacionadas con los procesos de descarbonización.

