Expectativas del acero

La Comisión Europea presentó un plan para proteger la siderurgia de la sobrecapacidad en el mercado del acero, encabezada por China y la India, los ... dos mayores productores del mundo. La estrategia europea pasa por recortar a la mitad las cuotas de importación libres de aranceles (18,3 millones de toneladas métricas, un 47% menor que en 2024) y duplicar el gravamen al pasar del 25% al 50% cuando se supera ese umbral. Las medidas adoptadas en 2018 no lograron evitar que la siderurgia europea perdiera 18.000 empleos directos. Las nuevas directrices proteccionistas tendrán que aplicarse antes del 30 de junio de 2026. Es preciso que el Parlamento europeo y el Consejo Europeo agilicen los trámites para que las empresas siderúrgicas puedan retomar las inversiones que quedaron congeladas por falta de rentabilidad, la inmensa mayoría de ellas relacionadas con los procesos de descarbonización.

Las empresas del sector recibieron con alivio las salvaguardas anunciadas. Después de años de incomprensión, sienten, por fin, que Bruselas les escucha. Para explicar la pérdida de cuota dentro del propio mercado europeo basta decir que las subvenciones de China a las factorías siderúrgicas son diez veces mayores que las ayudas que recibe el acero en los países de la OCDE. Las importaciones de acero por debajo del coste de producción no sólo dañaron a las compañías, sino a otras ramas y productos de la industria europea, como la automoción, la defensa, las baterías, las turbinas eólicas, la maquinaria o los paneles solares. Sin las barreras sólidas que ahora se alzan, Europa no podría mantener su propia producción industrial. Con la reducción de las cuotas de importación y la elevación de aranceles se pretende proteger empleos y factorías, así como garantizar el suministro de acero a las industrias nacionales, claves en la transición energética y la movilidad eléctrica. Unos objetivos más necesarios que nunca, ya que, en el corto plazo, 2025-2027, se prevé un incremento del 6,7% (165 millones de toneladas) de la producción mundial de acero, correspondiendo a los países asiáticos el 58% del aumento de la oferta. En la actualidad, las plantas siderúrgicas europeas trabajan con un 67% de su capacidad y con las medidas protectoras esperan aumentarla al 80%. La elevación de los aranceles al acero puede provocar un efecto negativo en las compañías transformadoras del metal que al exportar sus productos es probable que se encuentren con que los clientes hayan elevado sus aranceles a los productos procedentes de la Unión Europea. La industria del metal es el principal sector exportador de Asturias (61% de las exportaciones). Cualquier cambio de aranceles tiene efectos en otros sectores económicos. La industria de la automoción también protestó ante el cambio de gravámenes en el acero. Bruselas tiene que negociar y armonizar intereses.

El escudo comercial ante el acero sucio (producción sin control medioambiental) ha despertado una gran expectativa en las dos plantas asturianas. Hay mejoras estructurales que están casi finalizadas, caso de la acería eléctrica de Gijón, primer proyecto de descarbonización abordado por Arcelor en Europa. El proyecto de electrificación de la acería avilesina ha iniciado su tramitación medioambiental, pero todavía no ha sido aprobado por la multinacional. Con las dos acerías electrificadas se podrían mantener la capacidad de producción, cuando se clausure el horno alto 'A' y el sínter 'B'. En la mente de todos está el plan del acero verde, anunciado en 2021, con la planta de reducción directa de mineral de hierro (DRI), como equipamiento estrella. Es más que dudoso que se acometa en el corto plazo, dado el coste de la energía y, sobre todo, la falta de desarrollo a gran escala del hidrógeno verde al haber fracasado el proyecto HyDeal, del que participaba Arcelor. Para los planes de la siderurgia asturiana es muy importante que la revisión del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) responda a sus necesidades. Se abren nuevas expectativas.