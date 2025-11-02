Diversificación

El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

A veces hay tanto sobre lo que escribir que no sabe uno de qué escribir

Felipe Benítez Reyes

Felipe Benítez Reyes

Domingo, 2 de noviembre 2025, 01:00

Después de más de 30 años escribiendo artículos para periódicos, no sé si he aprendido a escribirlos, pero creo haber aprendido otras cosas relativas al ... oficio. Por ejemplo, que el hecho de no tener un tema relevante para desarrollarlo en 2.800 caracteres es una mala noticia para el articulista, pero una buena noticia para la humanidad, al ser indicio de que las aguas de la realidad común están más o menos calmadas. En cambio, el hecho de disponer de varios asuntos de relieve para ser glosados suele ser una señal de que las aguas de esa realidad común fluyen revueltas y enfangadas.

