Amenudo se asocia, con razón, que la mejor forma de propiciar la igualdad de oportunidades es contar con unos servicios públicos universales y de calidad. ... Los españoles contamos con una educación y una sanidad pública de excelencia, tanto por los recursos que se destinan, como por los magníficos profesionales que desempeñan su labor en ellas.

Asturias no es ajena a esta circunstancia. Es más, me atrevería a decir que tenemos una sanidad y una educación pública que están por encima de la media. Y al hablar de ello, por supuesto que incluyo a la Universidad de Oviedo. Enumerar el valor, las capacidades y los logros de una institución que lleva 417 años entre nosotros sería una labor ingente. Solo quisiera, de forma muy somera, hacer mención a la calidad de su formación y de sus formadores; la preparación de sus egresados; y unos equipamientos extraordinarios. Doy fe de ello, tras haber cursado mis estudios universitarios en la magnífica Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Gijón, actual Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón.

A todo ello, se suma la experiencia que tenemos en la Cámara de Comercio de Gijón con la Universidad de Oviedo. La relación es profunda, estrecha, fructífera y realmente gratificante. Cada día en múltiples actividades y cursos de formación; cada año, en la Feria Internacional de Muestras de Asturias, donde la institución universitaria despliega en su estand una intensísima actividad y participa en numerosos actos, jornadas, foros y charlas. Y como empresario, conozco bien la labor que juega la Universidad de Oviedo en el desarrollo económico de Asturias.

Pero cuando hablaba al principio de este artículo de la igualdad de oportunidades, también me refería a la capacidad de poder de elegir. Lo explicó mejor el gran pedagogo Francisco Giner de los Ríos, que tanto influyó en la Universidad de Oviedo a través de la Institución Libre de Enseñanza. Decía Giner que «educación es dirigir con sentido la propia vida».

Esta frase me hace pensar en todos aquellos jóvenes que tienen una vocación vital y profesional; que se esfuerzan para poder formarse y cumplir con ello, y que se quedan en el camino porque unas décimas en una nota les impide cursar sus estudios, por ejemplo, en la Universidad de Oviedo. Administraciones públicas, empresas, instituciones académicas, la sociedad en general tenemos las herramientas para revertir una situación que en ocasiones tiene consecuencias negativas: no poder estudiar lo que uno desea; o que para hacerlo, tenga que abandonar Asturias.

La llegada de algunas universidades privadas a Asturias, abre una gran ventana de oportunidades para que algunos jóvenes asturianos, o de otras comunidades autónomas, incluso de otros países, dirijan con sentido sus vidas.

Estamos hablando de dotar a los asturianos de una mayor oferta académica, especialmente en aquellas especialidades –como las vinculadas a la sanidad—con déficit de plazas en la pública. También hablamos de la posibilidad de que vengan alumnos de fuera del Principado, tanto de España como de fuera de nuestro país, con lo que ello tiene de enriquecedor. Sumemos a ello la posibilidad de ampliar las oportunidades laborales a decenas de profesores y en todos los desempeños derivados de la actividad docente.

Como es obvio, la implantación de una nueva universidad en Gijón, como es el caso de la Universidad Europea, supone un acicate a la actividad económica de la ciudad, con el beneficio que supone para muchos sectores de actividad, como los hospitales presentes y futuros, la hostelería, el comercio, el sector inmobiliario, el cultural, pero sobre todo, para toda la sociedad.

Creo que el debate que se debe mantener con la llegada de universidades privadas a Gijón y a Asturias, es el de qué mayor valor puede aportar cada uno, tratando de hacer mejores a todos. Porque una sociedad avanzada, en el mejor sentido del término, es aquella que cuenta con sólidos servicios públicos para todos, con el compromiso de mantenerlos y reforzarlos, y al mismo tiempo, la oportunidad de elegir entre más y variadas ofertas.