
Estrategias de deshumanización

La indiferencia ante el sufrimiento (ocurre ahora ante el genocidio en Gaza) conlleva la pérdida del sentido de la vida. El desprecio político (argumentaba Camus) deshumaniza al individuo, que pierde la capacidad de rebelión

Fulgencio Argüelles

Fulgencio Argüelles

Sábado, 4 de octubre 2025, 02:00

Deshumanizar es privar a una persona de aquello que la define como ser humano. El proceso de deshumanización es una acción consciente que se lleva ... a cabo mediante estrategias diversas. Es propia de los regímenes totalitarios o fascistas, que la utilizan como manifestación de su poder de opresión y control.

