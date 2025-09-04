El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Gaspar Meana

No todas las opiniones son respetables

Fulgencio Argüelles

Fulgencio Argüelles

Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:09

Opinar es gratis. Tal vez esta sea la razón de la fiebre universal de opiniones gratuitas y estúpidas que amenazan nuestra convivencia. Estoy muy de ... acuerdo con el profesor José Antonio Marina cuando afirma que no todas las opiniones son respetables. Vivimos inmersos en una asfixiante e incontenible fiebre de opiniones. Ya sé que esto que ahora estoy haciendo es opinar, y lo vengo haciendo (por gentileza de este periódico) desde hace muchos años. Y lo que apunta el sabio Marina sobre las opiniones también es una opinión. En el mundo actual de las conexiones fantásticas, cualquier persona desde cualquier rincón del planeta puede opinar y sus palabras se expanden en décimas de segundo 'urbi et orbi' a través de las redes astrales. Y esto es positivo y es saludable. Que cualquier persona pueda expresar libremente sus pensamientos sobre cualquier asunto es ciertamente deseable y también respetable. Opinar es respetable. El contenido de la opinión no tiene por qué serlo.

Espacios grises

