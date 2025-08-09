El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Viajeros o turistas

Viajamos para buscar experiencias extraordinarias y nos molestan esos otros que buscan lo mismo, porque su presencia nos arruina la exclusividad y la autenticidad. Cada vez resulta más complicado trazar la línea entre lo auténtico y lo superficial

Fulgencio Argüelles

Fulgencio Argüelles

Sábado, 9 de agosto 2025, 02:00

Viajamos para perder el brillo de la memoria o para dejar algún verso nuevo en la libreta de las resurrecciones, para sumarle matices al lienzo ... de la existencia. Viajamos para encontrar diferencias y hacerlas propias y así crecer creyendo que somos incompletos. Escribe Saramago en su intenso 'Viaje a Portugal' que es disciplina conservadora, en cuanto al afán de visitar ciudades, regirse por los principios básicos que mandan prestar atención a lo antiguo y pintoresco y despreciar lo moderno y banal. En mi caso, creo que viajo, principalmente, para encontrar el silencio y la belleza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El juez falla a favor de doce compradores que rechazan pagar un plus por sus pisos a Avintia en la zona de El Rinconín, en Gijón
  2. 2

    Lasha Odisharia es el elegido para reforzar el ataque del Sporting de Gijón
  3. 3 Asturias se prepara para lo peor de la ola de calor, con el termómetro cerca de los 40 grados
  4. 4 Localizan un nido de avispa asiática en una fachada de un edificio de Gijón
  5. 5

    Contrueces cobrará por primera vez entrada: «Era cerrar el prao o no celebrar las fiestas»
  6. 6 El excomisionado de la dana, envuelto en la crisis de los currículos, sale del hospital tras ser ingresado por un intento de suicidio
  7. 7 Primeras restricciones al consumo de agua por la escasez de lluvia en Asturias
  8. 8 Herido grave el conductor de una furgoneta tras chocar contra un camión en Cangas del Narcea
  9. 9 Fallece a los 68 años Isaac del Rivero, prolífico dibujante de cómic gijonés y profesor jubilado del IES Piles
  10. 10 Una mujer de 57 años resulta herida al ser golpeada por un autobús municipal que daba un giro en El Natahoyo, en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Viajeros o turistas

Viajeros o turistas