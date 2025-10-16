Jóvenes emancipados

He estado viendo y analizando un informe del Observatorio de Emancipación, elaborado por el Consejo de la Juventud de España (CJE), que tiene como principal ... objetivo ofrecer un seguimiento periódico y exhaustivo de elementos objetivables relacionados con el empleo y la vivienda, que definen las condiciones de vida y los procesos de transición hacia la vida adulta de la población joven en España. Semestral y anualmente, se recogen ciertos indicadores seleccionados para analizar el acceso al mercado laboral y al mercado de la vivienda de las personas jóvenes de España. Tras el análisis de los datos que proporciona, me he quedado estupefacto, ya que, en el último año, el 85,2% de los jóvenes menores de 34 años son incapaces de salir de la casa de sus padres, dato este que nos lleva a que nuestro país tenga la tasa de emancipación más baja de la historia. Esto trae su causa en que, habitualmente, el precio de alquiler de una vivienda es igual al salario medio de una persona joven y si lo que se alquilan son pisos compartidos o habitaciones, el precio ronda el 40% del sueldo, datos estos que obligan a la juventud a tener que compartir piso y, aun así, sin que puedan librarse del sobreendeudamiento.

Si comparamos este desastroso dato con el que teníamos casi 50 años atrás, en 1977, la sorpresa es aún mayor, ya que, en aquellas fechas, mucho más de la mitad de los jóvenes menores de 30 años ya estábamos emancipados, vivíamos en pisos propios, que comprábamos mediante hipoteca que cancelábamos en 10 años, teníamos salarios dignos, e incluso estábamos casados y teníamos hijos. Ya no éramos una carga para nuestros padres.

Tristemente, hoy en día, los jóvenes se emancipan más tarde que nunca, pero es que, además, no sólo es el peor dato de la historia, sino que, al estar situada la edad media de emancipación en 31,4 años, se están emancipando cuando oficialmente ya han dejado de ser jóvenes. Parecía que las mejoras que había introducido la reforma laboral, que teóricamente daba más estabilidad a los contratos de trabajo, o la ley de la vivienda que daba más seguridad a los inquilinos, o incluso la subida del salario mínimo interprofesional que incrementaría las rentas de muchos jóvenes, harían repuntar las tasas de emancipación, pero con todo y con eso, lamentablemente, las medidas no han sido suficientes y estamos como estamos.

Me consta que hay muchos jóvenes que trabajan y se esfuerzan, pero, aun así, son incapaces de llegar a la emancipación, ya que el sistema no funciona correctamente y ante eso, los jóvenes protestan y dicen que trabajando como trabajan, llegar a fin de mes en condiciones dignas, debería de ser un derecho y no una recompensa. Aunque hay mejoras salariales y ha caído el paro joven, esto aún no es suficiente para emanciparse, desde el momento en que los 1.200 euros de sueldo que puede cobrar un joven, resultan totalmente insuficientes para pagar alquileres que rondan los 900 euros mensuales y para pagar los suministros precisos, que cada vez son más caros. En resumen, hoy en día, el 78% de los jóvenes tienen trabajo, pero, aún así, están obligados a seguir viviendo con sus padres y, por tanto, tener un empleo digno, no va a ser suficiente para que puedan emanciparse. Si como nos venden quienes nos gobiernan, España fue la gran economía que más creció en 2024, ese liderazgo queda ensombrecido por la cruda realidad de los graves problemas de emancipación que tienen los jóvenes, algo que, de persistir, podría estrangular nuestro crecimiento económico.