¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Jóvenes emancipados

Guillermo Díaz Bermejo

Oviedo

Jueves, 16 de octubre 2025, 02:00

He estado viendo y analizando un informe del Observatorio de Emancipación, elaborado por el Consejo de la Juventud de España (CJE), que tiene como principal ... objetivo ofrecer un seguimiento periódico y exhaustivo de elementos objetivables relacionados con el empleo y la vivienda, que definen las condiciones de vida y los procesos de transición hacia la vida adulta de la población joven en España. Semestral y anualmente, se recogen ciertos indicadores seleccionados para analizar el acceso al mercado laboral y al mercado de la vivienda de las personas jóvenes de España. Tras el análisis de los datos que proporciona, me he quedado estupefacto, ya que, en el último año, el 85,2% de los jóvenes menores de 34 años son incapaces de salir de la casa de sus padres, dato este que nos lleva a que nuestro país tenga la tasa de emancipación más baja de la historia. Esto trae su causa en que, habitualmente, el precio de alquiler de una vivienda es igual al salario medio de una persona joven y si lo que se alquilan son pisos compartidos o habitaciones, el precio ronda el 40% del sueldo, datos estos que obligan a la juventud a tener que compartir piso y, aun así, sin que puedan librarse del sobreendeudamiento.

