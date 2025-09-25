No he leído, pero acepto
Al aceptar esos servicios que teóricamente son gratis, en realidad lo que estás haciendo es pagarlos y el alto precio es la cesión de todos tus datos personales, de tu ubicación, de tus gustos, en definitiva, de toda tu vida
Oviedo
Jueves, 25 de septiembre 2025, 19:44
Habitualmente, cuando en Secot me encuentro con jóvenes emprendedores que recurren a nosotros en búsqueda de asesoramiento para iniciar un proyecto empresarial, les informo sobre ... la necesidad de redactar de modo claro los avisos legales que están obligados a introducir en las páginas web que están elaborando para la puesta en marcha de su negocio. La respuesta siempre suele ser la misma: «Y eso que más da, si nadie los lee».
Al principio te quedas sorprendido por esas afirmaciones, pero después reflexionas y te das cuenta de que ciertamente tienen razón. Yo mismo reconozco que, aun cuando tengo formación jurídica y conozco las consecuencias legales que implica ese precipitado clic que hago para aceptar algo, en muchas ocasiones, por prisa, he aceptado unos términos y condiciones que no he leído previamente.
Cualquier usuario que se mueva por la red, cualquier persona que esté utilizando las redes sociales como Facebook, Twitter o Google, cualquier usuario que utilice la banca electrónica, reserve hoteles, compre billetes de avión, cualquier usuario que haga compras por internet, o en definitiva, cualquier usuario que utilice la infinidad de servicios que se ofrecen en la red, indubitadamente se va a encontrar con una casilla en la que tiene que hacer clic y con ello aceptar los términos y condiciones que se le imponen si quiere hacer uso de esos servicios. Instalamos aplicaciones en nuestros teléfonos móviles y en nuestros ordenadores, nos registramos en redes sociales, nos damos de alta en todo tipo de servicios y firmamos una y otra vez de modo indubitado, sabiendo que esas empresas y proveedores lo que hacen es redactar avisos legales sin arriesgarse a dejar ningún resquicio legal y, sobre todo, cuidándose sus espaldas.
Probablemente, aceptamos de modo mecánico estas condiciones, por pereza, por falta de tiempo, por buena fe, por comodidad o incluso porque alguna vez intentamos leer un largo y farragoso texto, lleno de formulismos legales que, al no tener conocimientos jurídicos, en vez de resultar clarificador, te dejan aún más confundido. En esta situación tan confusa, como lo que nos interesa es utilizar el servicio que nos ofrecen, dejamos a un lado la lectura del texto y nos limitamos a aceptar de modo desinformado.
Y ¿qué es lo que hemos aceptado? Aunque no hayamos leído nada, lisa y llanamente hemos aceptado un contrato, con la misma validez legal y con los mismos efectos jurídicos que si lo hubiéremos firmado en un documento escrito en presencia de las partes. Así que, a partir de ahí, poco podremos hacer si alguno de esos servicios abusa de nosotros, por ejemplo, cediendo o vendiendo nuestros datos personales a otras empresas. Y podremos hacer poco o nada, sencillamente porque de modo expreso hemos aceptado esas condiciones.
Antes de escribir este artículo, me he tomado tiempo para leer a fondo las condiciones de Facebook, Google, Twitter y WhatsApp. Estuve toda una tarde leyendo e interpretando términos y condiciones y la conclusión que he extraído es muy clara. He regalado todos mis datos personales y de mis amigos, he regalado mis derechos de propiedad intelectual sobre lo que escribo o sobre las fotos que publico, he consentido que me rastreen esté donde esté y que con técnicas de bigdata sepan todo lo que hago, donde estoy, con quien estoy, que gustos o aficiones tengo, cual es mi ideología, cual es mi tendencia sexual, e incluso pienso que también llegan a saber si tengo una aventura o una relación extramatrimonial.
Es cierto que, en España, legalmente, las empresas que operan en nuestro país tienen la obligación de informar a sus usuarios mediante avisos legales, sobre sus políticas de privacidad, usos de cookies, o condiciones generales de contratación. Pero ¡qué más da que tengan esta obligación legal! Estas operadoras cumplen con la ley, pero el problema es que hacen un minucioso redactado con un solo objetivo: no asumir ninguna responsabilidad y de paso limitar o reducir las garantías de los usuarios. Como saben que el usuario quiere utilizar sus servicios, lo hacen prisionero provocando que hagan ese clic de aceptación, cuando en realidad saben que ese usuario está prestando un consentimiento desinformado, por muy exhaustivo que sea ese aviso legal. En resumen, ese famoso 'he leído y acepto los términos y condiciones' es esa gran trampa en la que nos meten los diferentes operadores, ya que aceptamos, pero desconociendo todos los detalles.
El gran problema es que los operadores de estos servicios nos ponen ante el dilema de 'o lo tomas o lo dejas' y si quieres usar sus servicios, indubitadamente no tienes más remedio que aceptar. Y al aceptar esos servicios que teóricamente son gratis, en realidad lo que estás haciendo es pagarlos y el alto precio es la cesión de todos tus datos personales, de tu ubicación, de tus gustos, en definitiva, de toda tu vida. En conclusión, en internet nada es gratis.
