Pedalear y caminar

El uso de la bicicleta participa en la actividad económica de una manera viable y positiva, mejora la movilidad de las personas, es positiva para el medio ambiente y no contribuye a las contaminaciones que generan los motores de los vehículos

Guillermo Díaz Bermejo

Guillermo Díaz Bermejo

Oviedo

Martes, 19 de agosto 2025, 02:00

Soy muy aficionado tanto a darme buenas palizas, pedaleando por las rutas de nuestra bonita Asturias, como a darme buenas caminatas por los senderos y ... caleyas que bordean la costa asturiana. Ambas actividades para mí son muy importantes, porque además de que me permiten encontrarme y vivir las maravillas de nuestro paraíso natural, son muy buenas para mi salud, ya que contribuyen a que pueda mantenerme en forma y al tiempo retrasar los efectos del envejecimiento propio de mi edad.

