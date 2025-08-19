Pedalear y caminar

Soy muy aficionado tanto a darme buenas palizas, pedaleando por las rutas de nuestra bonita Asturias, como a darme buenas caminatas por los senderos y ... caleyas que bordean la costa asturiana. Ambas actividades para mí son muy importantes, porque además de que me permiten encontrarme y vivir las maravillas de nuestro paraíso natural, son muy buenas para mi salud, ya que contribuyen a que pueda mantenerme en forma y al tiempo retrasar los efectos del envejecimiento propio de mi edad.

Todo hasta ahí muy bien, pero de pronto, navegando por la red, me encuentro con una información que me deja estupefacto y me obliga a realizar una profunda reflexión. Lo primero es que, por lo que he averiguado, se trata de un 'fake' que circula por las redes, que se atribuye a un tal Joe Becigneul, CEO del Euro Exim Bank, y que en tono satírico habla de los efectos perniciosos de usar bicicletas e incluso caminar.

El texto, traducido del inglés dice: «Un ciclista es un desastre para la economía del país: no compra coches ni pide préstamos para pagarlos. No paga seguros de accidentes. No paga gasolina, no paga por el mantenimiento y las reparaciones necesarias. No usa aparcamientos de pago. No provoca accidentes graves. No necesita autopistas de varios carriles. No engorda. La gente saludable es lo menos necesario para la economía. No compran medicinas. No van al hospital o al médico. No aportan al PIB del país. Por contra, cada nuevo restaurante de McDonald's crea por lo menos 30 puestos de trabajo: 10 cardiólogos, 10 dentistas, 10 dietistas expertos en nutrición, y obviamente, la gente que trabaja en los propios restaurantes. Por tanto, elige con cuidado: ¿Ciclistas o McDonald's? Hay que tenerlo en cuenta. Pero caminar es todavía peor, los peatones ni siquiera compran bicicletas».

Me sorprende que este bulo que ya lleva circulando por las redes más de cuatro años vuelve a ser viral y lo malo es que mucha gente, no sé si suficientemente formada o no, se lo cree y por ello lo reenvía a su red de amigos. Por favor, no es bueno que hagamos esto que no ayuda a nadie y menos aún a nuestra economía.

La realidad es que el uso de la bicicleta participa en la actividad económica de una manera viable y positiva, ya que permite y mejora la movilidad de las personas, contribuye a mejorar el medio ambiente, cooperando a la movilidad urbana y rediciendo las contaminaciones que generan los motores de los vehículos. Y, además de todo esto de por sí muy importante, contribuye a mejorar la salud del usuario.

Desde el punto de vista económico, la bicicleta es un producto que, con su mayor uso, provoca un crecimiento importante de fábricas, recambios, talleres de reparación e incremento de mano de obra. Añadidamente a esto, el ciclista utiliza camisetas, pantalones, casco, gafas, zapatos, mochilas o recipientes para transportar agua y todos estos productos, a nadie se le puede escapar, tienen un precio y contribuyen al sostenimiento de fábricas y tiendas especializadas, que a su vez provocan incremento de puestos de trabajo y riqueza.

Y en lo que se refiere a los caminantes, quién puede creer que también somos perniciosos para la economía. Desde el momento en que el caminar mejora nuestra salud, acudiremos menos a las consultas médicas y con ello reduciremos de modo ostensible el alto coste de nuestro sistema nacional de salud. Y, al igual que los ciclistas, compraremos zapatillas y prendas deportivas, contribuyendo con ello a la mejora de la economía.

Por todo ello finalizo diciendo a mis queridos lectores: haced como yo, caminad mucho y si podéis, agenciaros una bicicleta para hacer bonitas rutas ciclistas.