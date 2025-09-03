El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Prevenir incendios

Las conclusiones a las que podemos llegar son que, para evitarlos, hay que limpiar los montes para reducir el combustible vegetal y favorecer al pastoreo de vacas, ovejas y cabras que son los mejores cortafuegos que tenemos

Guillermo Díaz Bermejo

Guillermo Díaz Bermejo

Oviedo

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 02:00

Cuando yo era joven, pude ver de modo directo, cómo los paisanos de los pueblos se ocupaban de la limpieza de los montes, dejando que ... sus animales pastaran por todos lados, segaban los helechos para que sirvieran de cama a sus cerdos, podaban algún árbol para tener madera en la chimenea y hacían borrones para quemar los desperdicios al lado de las casas. No tenían ninguna restricción de las autoridades administrativas y no había voces de ecologistas que protestaran por lo que hacían.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una pelea vecinal en Gijón acaba con dos hospitalizados y un detenido
  2. 2

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  3. 3 Valdesoto, Pueblo Ejemplar de Asturias 2025: Â«Â¡Por fin lo logramos!Â»
  4. 4

    La promoción que abre la renovación del barrio de El Natahoyo de Gijón vende pisos a 4.000 euros el metro cuadrado
  5. 5 «Charco», «escupitajo» y «porquería»: las críticas de dos turistas a la playa de Gulpiyuri
  6. 6 Mercadona cambia sus horarios con el final del verano
  7. 7 Arrestan a un anciano de 85 años por ofrecer dinero y drogas a menores a cambio de sexo
  8. 8

    El UAE anuncia la rescisión de contrato de Juan Ayuso
  9. 9 La Princesa Leonor, en manos de un asturiano para convertirse en piloto
  10. 10 El Sporting de Gijón ya tiene su tercera camiseta en un guiño a los 120 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Prevenir incendios

Prevenir incendios