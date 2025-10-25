¿Los jueces pueden opinar?

El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

En mi opinión tienen la ineludible obligación de demandar mejoras legales que coadyuven a que sus decisiones sean justas y coherentes.

Ignacio Arias

Ignacio Arias

Sábado, 25 de octubre 2025, 02:00

Los medios de comunicación, particularmente los afectos al régimen, han criticado duramente al juez Leopoldo Puente, más conocido como el juez del caso Koldo, por ... haber deslizado en un auto que le causaba estupor que un sujeto como Ábalos siguiera siendo diputado a pesar de los graves y sólidos indicios de corrupción que pesan sobre su cabeza. A mi juicio, el juez Puente fue muy comedido en su valoración. A mí, particularmente, me produce asco, vergüenza y vómito que un multiputero represente al pueblo español en tan alta instancia. Y que no me vengan con 'en su vida privada puede hacer lo que le venga en gana'. De ninguna manera. Que un diputado putero, defensor de cara al público de una iniciativa legislativa que pretende derogar la prostitución, sea unos de los mayores consumidores de meretrices que se conocen yo, al menos, no acepto que sea mi representante, porque es un fariseo, falso, mentiroso y, a lo que parece, corrupto porque los servicios los pagaba con dinero público.

