El hambre estratégica

Las fotos de los críos palestinos muriéndose de hambre me dejan perplejo, por sus reminiscencias, por las raíces que tienen ancladas en la memoria judía

Ignacio del Valle

Ignacio del Valle

Gijón

Lunes, 1 de septiembre 2025, 02:00

Es algo muy antiguo. Ya Tucídides, en el 400 a.C., nos cuenta en su 'Guerra del Peloponeso' el valor que tanto Atenas como Esparta ... le concedían al hambre como arma estratégica. Aislamientos, asedios, cortes de líneas logísticas, destrucción de cosechas y ganado… Su efecto siempre era devastador. Los romanos no se quedaron atrás, y Flavio Josefo nos relata en 'La guerra de los judíos' cómo las legiones de Tito sitiaron Jerusalén en el 70 d.C. provocando un sufrimiento y una mortandad infinita. A principios del siglo XX, durante la colonización alemana de Namibia, las tropas imperiales expulsaron a los pueblos herero y nama al desierto del Kalahari, sellaron el acceso al agua y provocaron la muerte por sed e inanición de unas 75.000 personas. En 1915, durante la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano deportó y negó los alimentos y el agua a la población armenia, provocando un genocidio de un millón y medio de personas. Otro tanto podemos decir de Stalin, que durante la colectivización forzosa de los años 1932 a 1934, confiscó las cosechas ucranianas ocasionando el Holodomor, una hambruna que acabó con la vida de unos tres millones de personas. Podemos seguir un poco más.

