El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Hombres bombilla más allá de Orión

El cambio climático empieza a hacer estragos. Necesitamos fuentes de energía que no se lleven por delante el ozono, que no suban dos grados el calentamiento global. Una transformación que implica acuerdos entre gobiernos, industrias y sociedad civil

Ignacio del Valle

Ignacio del Valle

Gijón

Lunes, 8 de septiembre 2025, 02:00

Las personas necesitan unas 2.000 calorías al día para vivir, lo que sería el equivalente de una bombilla de 100W permanentemente encendida. Necesitamos energía, ... es evidente; la necesitamos para continuar dejando nuestra huella en la historia. Desde que estamos aquí, hemos logrado grandes cosas. Hemos dominado el fuego y la agricultura; hemos desarrollado máquinas de vapor; hemos aprovechado el electromagnetismo y sus aplicaciones; hemos creado fluidos eléctricos y desentrañado los secretos del átomo. Los mismos animales que se enfrentaban en las noches heladas a los lobos, ateridos en sus cuevas, han sido capaces de desentrañar que esos puntos brillantes en el firmamento eran cúmulos de estrellas, más tarde identificados como galaxias. Los mismos animales que parecían sin posibilidades de sobrevivir en un mundo feroz, son los mismos que lograron medir desde los quarks hasta el tamaño del universo. Y los mismos que, mediante la electrodinámica cuántica, calculan la distancia de Madrid a Berlín con un margen de error inferior al grosor de un cabello humano. Esto tiene mérito, señores. Mucho. Somos la demostración de lo que Darwin escribía: «No es la especie más fuerte ni la más inteligente la que sobrevive, sino la que mejor se adapta a los cambios». Por ello, si queremos seguir aquí un tiempo más, hay que seguir adaptándose.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un motorista de 71 años en la autovía minera a la altura de Granda
  2. 2 Largas colas en Gijón para hacerse con una prenda de segunda mano
  3. 3

    Las grandes superficies en Asturias se suman a la petición de incorporar extranjeros para cubrir vacantes
  4. 4 La Peña Azul Wences se planta al ponerle un autocar con publicidad del Sporting para viajar a Covadonga
  5. 5 Un manifestante propalestino provoca la caída de Javi Romo en la etapa de la Vuelta que salió de Vegadeo
  6. 6 Rajan las neumáticos de una treintena de turismos estacionados en El Berrón, en Siero
  7. 7 Un autobús atropella a un hombre en Gijón
  8. 8

    La sede de la Policía Local de Gijón tendrá una sala de juegos para hijos de víctimas de violencia de género
  9. 9 El fuego vuelve a los montes asturianos en Somiedo, Ponga y Aller
  10. 10

    Más de 52.000 consultas perdidas en lo que va de año en Asturias al no acudir el paciente a la cita programada con el médico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Hombres bombilla más allá de Orión

Hombres bombilla más allá de Orión