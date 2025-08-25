El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Por el porno hacia la dictadura

Los hábitos digitales optimizan la distracción y la compulsión, lo que nos lleva lejos de la reflexión. Millones de vídeos cortos , memes, noticias falsas, basura generada por IA... todo conduce a terminar mentalmente en el cesto de la ropa sucia

Ignacio del Valle

Gijón

Lunes, 25 de agosto 2025, 02:00

Sin información sólida, uno no puede tener un criterio, ergo sus decisiones sobre la realidad pueden ser equivocadas. Los medios tradicionales están en caída libre: ... en Estados Unidos 'The New York Times' sólo llega al 8% de la población, y 'The Washington Post', al 3%. Mientras, tenemos podcast de indocumentados tipo Joe Rogan con 14 millones de seguidores, o un señor llamado Elon con una herramienta renombrada X que le permite llegar a 200 millones. Y la juventud ya no comprende el gesto de abrir un periódico de papel o de ver una cadena nacional de televisión, porque tienen Youtube, Instagram, Tiktok, con sus respectivos influencers.

