Gaspar Meana

El próximo cohete a Marte

Los cuentos de Ray Bradbury seguirán con nosotros siempre, como las ruinas del planeta rojo, como los mitos griegos, conmoviéndonos, provocando reflexiones, maravillándonos acerca de lo que pasa y lo que perdura

Gijón

Lunes, 8 de diciembre 2025, 01:00

Hace poco leía un artículo acerca de cómo el metaverso podrá replicar la realidad. Hay empresas dedicadas a 'escanear el mundo' y proveer de recursos ... digitales a los entornos virtuales: acantilados de hielo de Suecia, rocas areniscas de Pakistán, templos de madera japoneses… Luego están los motores de física, que replican matemáticamente lo que hemos aprendido en el mundo físico. Y sólo hace falta ver el resultado para alucinar: la fotorrealidad o la simulación de fluidos en videojuegos como 'Fortnite' (cien millones de jugadores mensuales), películas como la última (e infantil) 'Top Gun' o 'Avatar', o los paralajes en series como 'The Mandalorian'. Aún queda, porque replicar olas, o tejidos que se arrugan, o simular reacciones en cadena, o simplemente movimientos faciales sigue teniendo dificultades (aparte, la interactividad); no obstante, todos estos motores de simulación de la realidad ya fueron imaginados hace mucho por un hombre: Ray Bradbury.

