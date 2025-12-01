El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una transición por los pelos

El Franquismo fue una dictadura militar, y salió del golpe de Estado del 18 de julio, por supuesto, pero la República hacía mucho que había perdido el control del orden público, y derivó hacia el totalitarismo comunista

Ignacio del Valle

Ignacio del Valle

Gijón

Lunes, 1 de diciembre 2025, 01:00

Una 'memoria democrática' es memoria y es democrática cuando hay consenso. Como no lo hay, tenemos a un gobierno empeñado en colocar una placa en ... la Casa de Correos para recordar que allí estuvo la DGS y que se torturaba mucho, pero sólo porque allí vive Ayuso, la bruja del cuento. Si estuviera un socialista, sólo se dedicarían a sacar brillo a la placa del 2 de mayo. Es la misma memoria que olvida que hubo 345 chekas en Madrid, gestionadas por el Partido Socialista, el PCE y la CNT, entre ellas, la catedral de las chekas: el Círculo de Bellas Artes. En esta tesitura, tenemos a cierta izquierda denunciando la inmoralidad de la Transición, de nuevo con una memoria renqueante y sesgada, así que, por 'dharma', o sea, por deber moral, vamos a recordar cómo estaban las cosas cuando Franco se muere.

