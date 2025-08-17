El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Nuevo récord para la Feria de Muestras de Asturias «más innovadora y sidrera»: 748.884 visitantes
Europa tiene un mercado interior poderoso, una moneda fuerte, mano de obra cualificada y una innegable tradición militar que está obligada a recuperar. Debe comprender el momento histórico, y pensar estratégicamente, con una dirección política clara

Gijón

Domingo, 17 de agosto 2025, 20:35

Contra la idea del fin de la historia, tenemos la historia misma, que, hegelianamente, no se detiene, aunque no sepamos a ciencia cierta si vamos ... hacia un mayor autoconocimiento y la libertad universal. Más bien, la cosa es definida mejor por los romanos, que pensaban que la historia podía ir hacia atrás con la misma velocidad que eran capaces de alcanzar sus legiones. Una visión entre pragmática y pesimista, pero es que los romanos no se autoengañan. Como confirmando su visión, el mundo actual es una causa general contra todo lo que dábamos por supuesto. El repulsivo Trump no es más que el síntoma de una época, el destilado de muchos factores que llevan fungiendo durante algunas décadas.

Top 50
  1. 1 Los fuegos que asolan los entornos naturales de Asturias tiñen el cielo de naranja en toda la región
  2. 2 Asturias, asedidada por el fuego de oriente a occidente: desalojos, el fuego obliga a sumar medios y cierra entornos naturales
  3. 3 Ramón Méndez, responsable de Comunicación de Coca-Cola «Lo que está pasando con el cóctel de la Paloma es increíble»
  4. 4 El fuego de León llega a Degaña «descontrolado con 10 kilómetros de frente»
  5. 5 La noche en la que llovió ceniza en Asturias
  6. 6 Asturias, ante las horas más críticas de los fuegos, lucha por salvar sus entornos naturales
  7. 7 «Si las llamas llegan a la Pornacal, adiós», dicen los vecinos de Villar de Vildas, en Somiedo
  8. 8

    La defensa del joven acusado de violación durante la Semana Grande de Gijón afirma que «no hay pruebas objetivas»
  9. 9 El fuego obliga a cortar carreteras secundarias en Asturias
  10. 10

    El Consistorio de Carreño abrirá en Perlora un albergue público, con cafetería y restaurante

