A la so alteza real

N'otres ocasiones tien ya mandaose del catalán y del gallegu. Como Princesa d'Asturies yera lo propio dicir unes palabres n'asturianu

Inaciu Iglesias

Gijón

Sábado, 11 de octubre 2025, 02:00

Alteza: «De falar con ún nun idioma qu'entienda, llegarás-y a la mente. Si-ylo dices nel so propiu idioma, vas llega-y al ... corazón». Son palabres —bien acertaes, por cierto— del premiu Príncipe d'Asturies 1992 Nelson Mandela que parecen escrites pa qu'esti añu 2025, a cuenta la entrega'l premiu al pueblu exemplar a la parroquia de Valdesoto, Siero, Asturies, faiga vusté por mandase del nuestru idioma p'asina lleganos, tamién, al corazón.

