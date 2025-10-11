A la so alteza real

Alteza: «De falar con ún nun idioma qu'entienda, llegarás-y a la mente. Si-ylo dices nel so propiu idioma, vas llega-y al ... corazón». Son palabres —bien acertaes, por cierto— del premiu Príncipe d'Asturies 1992 Nelson Mandela que parecen escrites pa qu'esti añu 2025, a cuenta la entrega'l premiu al pueblu exemplar a la parroquia de Valdesoto, Siero, Asturies, faiga vusté por mandase del nuestru idioma p'asina lleganos, tamién, al corazón.

N'otres ocasiones tien ya mandaose del catalán y del gallegu, ye arreglase n'español y inglés, y conoz del francés, euskera, árabe o mandarín. Como Princesa d'Asturies yera lo propio dicir unes palabres n'asturianu; yera lo constitucional: yera lo exemplar.

El premiu al pueblu exemplar nació pa reconocer lo más nuestro, local y cercano. Pa los vecinos de Valdesoto nun lo hai más nuestro, local y cercano que les nuestres palabres: los sidros, la comedia o les carroces –cultura y identidá– precisen d'ello pa ser y existir. Y si la idea ye emponderar lo rural, la convivencia, l'andecha o el mirar polo propio… ¿Cómo podemos contradecinos si eses mesmes palabres coles que construimos lo propio, a la hora los premios, acabamos escondiéndoles pa en casa? ¿Somos de segunda por nun tener oficialidá? ¿Resulta de verdá illegal mandase del asturianu? Tamos ya más que cansaos de carecer tanta llei del embudu pa ver, por dicir, cómo se consiente un peaxe illegal y se silencia un idioma… ¿polo mesmo? Decíalo Georges Steiner, premiu Príncipe d'Asturies: «Nun hai problema más urxente qu'el del caltenimientu del don de llingües, del pentecostés, el de la 'défense et ilustration', por emplegar una expresión conocida dende'l renacimientu, de cada idioma, ensin excepción, por mui reducíu que seya'l so su númberu de falantes, por mui ruin que seya'l so cariz económicu y territorial».

Alteza: nun somos pintorescos, primitivos o analfabetos aislaos que nun sabemos expresanos correctamente; tenemos conciencia y apreciamos lo nuestro y mesmo pa en Valdesoto, na escuela rural que vusté va visitar, un cientu por cien de les families llevamos décades escoyendo adré asturianu p'aprende-yoslu a los nuestros fíos. Depués de seis sieglos, vusté ye la segunda Princesa d'Asturies con sangre asturiano, piense que munchos lleales monárquicos escribieron-y a los sos antepasaos nel nuestru idioma y qu'hasta la so bisagüela supo defendelu. Faiga de too ello un exemplu y tenga a la so disposición a esti vecín de Valdesoto y marqués de Gastañaga.