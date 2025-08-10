El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Inmigración, clave del crecimiento

La población y la economía aumentan con la llegada de personas provenientes de otros países

Editorial El Comercio

Editorial El Comercio

Gijón

Domingo, 10 de agosto 2025, 02:00

Según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), el pasado 1 de julio Asturias tenía 1.016.995 habitantes, lo que significa que en ... los doce meses anteriores aumentó en 6.879 residentes. Son ya tres años de crecimiento ininterrumpido, desde mediados de 2022, cuando la región tenía solo 4.000 habitantes por encima del millón. La curva del retroceso poblacional, iniciado en 1991, basado en factores vegetativos al ser la región con un mayor porcentaje de fallecimientos y una menor tasa de nacimientos, ha tenido un punto de inflexión hace tres años y, desde entonces ha ganado casi 13.000 habitantes. La clave del aumento está en la llegada de inmigrantes a nuestra tierra. El saldo migratorio positivo es muy superior a las pérdidas vegetativas. Sólo en el último año la región ha perdido 2.000 naturales, mientras ha recibido a 9.010 inmigrantes. Por primera vez el flujo de inmigrantes es superior al que forman los ciudadanos de otras comunidades autónomas que vienen a vivir a Asturias. En el saldo migratorio interior (cambio de residencia de unas regiones a otras) Asturias es la segunda comunidad autónoma con mayor saldo positivo por detrás de la Comunidad Valenciana; en este flujo destaca que, desde 2020, el saldo migratorio es positivo con Madrid. Es más, la cifra del saldo migratorio de Asturias con respecto a Madrid es la más elevada entre todas las comunidades autónomas.

