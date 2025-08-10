Inmigración, clave del crecimiento

Según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), el pasado 1 de julio Asturias tenía 1.016.995 habitantes, lo que significa que en ... los doce meses anteriores aumentó en 6.879 residentes. Son ya tres años de crecimiento ininterrumpido, desde mediados de 2022, cuando la región tenía solo 4.000 habitantes por encima del millón. La curva del retroceso poblacional, iniciado en 1991, basado en factores vegetativos al ser la región con un mayor porcentaje de fallecimientos y una menor tasa de nacimientos, ha tenido un punto de inflexión hace tres años y, desde entonces ha ganado casi 13.000 habitantes. La clave del aumento está en la llegada de inmigrantes a nuestra tierra. El saldo migratorio positivo es muy superior a las pérdidas vegetativas. Sólo en el último año la región ha perdido 2.000 naturales, mientras ha recibido a 9.010 inmigrantes. Por primera vez el flujo de inmigrantes es superior al que forman los ciudadanos de otras comunidades autónomas que vienen a vivir a Asturias. En el saldo migratorio interior (cambio de residencia de unas regiones a otras) Asturias es la segunda comunidad autónoma con mayor saldo positivo por detrás de la Comunidad Valenciana; en este flujo destaca que, desde 2020, el saldo migratorio es positivo con Madrid. Es más, la cifra del saldo migratorio de Asturias con respecto a Madrid es la más elevada entre todas las comunidades autónomas.

El crecimiento poblacional se extiende a todos los territorios excepto a la Ciudad Autónoma de Melilla. Entre las regiones cantábricas, Asturias, con un aumento del 0,18%, ha sido la que ha tenido un mayor incremento. En España se ha alcanzado un nuevo récord, con 49.315.949 habitantes, medio millón más que en 2024. Al igual que en nuestra comunidad, el aumento ha estado basado en el flujo de inmigrantes, junto a la adquisición de la nacionalidad española por parte de personas nacidas en el extranjero, habiendo disminuido la población autóctona, especialmente en el tramo de edad de 20 a 39 años.

En la política de captación de migrantes juega un papel el Plan Retorna del Principado de Asturias, que para el periodo 2024-2027 está dotado con 3,4 millones de euros. Trata el Gobierno asturiano de fomentar, facilitar y acompañar el regreso de emigrantes asturianos y sus descendientes. Para el Ejecutivo el retorno se ha convertido en una prioridad estratégica. En 2023 se ha alcanzado el máximo histórico de regresos, con 1.304 personas, el 61% proveniente de América.

Las corrientes migratorias tienen una gran influencia en la evolución económica de los territorios. En Asturias hay 71.962 extranjeros que representan el 7% de la población. En la previsión de crecimiento del PIB para este año –igual o algo superior al 2%–, el input más destacado, en todos los estudios, es el incremento de la población activa de origen extranjero. Las afiliaciones a la Seguridad Social de trabajadores extranjeros alcanzan los 26.580 trabajadores. La cifra no es elevada en relación a otras regiones (sólo Galicia y Extremadura tienen menos), pero importa la tendencia: Asturias, con un incremento del 17,4% de mano de obra foránea en el último año, se coloca en el primer lugar de todos los territorios. Hostelería (6.300 trabajadores), construcción (3.194) y comercio (3.132) concentran a la mayoría de trabajadores que provienen, sobre todo, de Venezuela, Colombia, Rumanía, Paraguay y Marruecos. El trabajo es la herramienta que mejor fomenta la inclusión en la sociedad de acogida. Hay que hacer un buen seguimiento escolar de los hijos de los inmigrantes para evitar el abandono escolar (en España triplica a los autóctonos). Los intereses de Asturias pasan por la sólida integración de la inmigración en nuestra sociedad. Con ellos, la economía asturiana crece más (la mano de obra autóctona está lejos de cubrir la demanda de trabajo en algunos sectores) y, además, contribuyen decisivamente a detener el declive demográfico, algo que parecía imposible hace apenas tres años. Unidos seremos más fuertes.