El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Te leo

Isabel Moro

Isabel Moro

Jueves, 13 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Paseo con frecuencia por mi Gijón del alma, y con mucha frecuencia el saludo que recibo es un «te leo». No es mi ego precisamente ... quien entra en acción, me refiero a que me insuflan una energía renovadora que me dice que estoy viva, que pese al devenir loco de este mundo que cada vez entiendo menos y me es más ajeno, comulgo en ideas y pensamientos con quienes con tanto cariño me dicen «te leo». Lo que más me sorprende es que algunas personas sólo las conozco de vista; es decir, no tengo vinculación alguna con ellas, por lo que hacerme, o decirme, esa gracia, sería totalmente innecesario. Pero tenía necesidad de decirlo, de darles las gracias por leerme y por molestarse en hacer una alto en el camino para echar una parrafada conmigo. Lo dicho, periodista fuera de circulación y sin ningún tipo de influencia. Lo que no es óbice para que me interese cuanto acontece en esta cuidad, cuya evolución, aunque sólo sea por edad, conozco muy bien.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido el dueño de una tienda de moda de El Parchís, en Gijón, por sustracción de ropa
  2. 2 Fallece una ovetense de 34 años en un accidente de tráfico en Navarra
  3. 3

    Hablan los vecinos de Tomasín en Tineo: «Vivía encerrado, pero sabías que estaba porque daba gritos por las noches»
  4. 4

    Prisión para uno de los narcos detenidos: el sicariato que operaba desde Gijón
  5. 5

    El cerco fiscal a los grandes tenedores de vivienda afecta a 479 propietarios en Asturias
  6. 6

    Cuenta atrás para la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo
  7. 7 Dos denuncias a un pub de Avilés el fin de semana por incumplir el horario
  8. 8 Una farmacia de Avilés alertó a la Policía: detenido por falsificar recetas médicas para traficar con fármacos
  9. 9 La obra en la Escuela de Minas obliga a cambiar el recorrido de la Cabalgata de Reyes de Oviedo
  10. 10 Los vecinos de El Natahoyo inician una ronda con los grupos políticos para frenar el traslado del Albergue Covadonga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Te leo