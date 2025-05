Comenta Compartir

La palabra del título no cabe duda que está de moda. Y el diccionario, que es la fuente del bien hablarla, la define, entre otras ... acepciones, como la capacidad de adaptarse a un agente perturbador o a una situación adversa. Creo, no obstante, que en nuestra historia reciente, la que vivimos los que aún no nos hemos ido, hubo muchos momentos de resiliencia, pero poco o nada usásemos la culta palabrita. Dice la IA, ya imposible no contar con ella, que tiene su origen en el latín, específicamente en el verbo 'resilio', que significa «volver atrás, saltar, rebotar de nuevo». No sé latín, más allá de las oraciones de las misas de mi infancia. Queda dicho, ni quito, ni pongo, en lo referente a su significado; pero sí hice uso de ese concepto, como muchos españoles, por razones de tantos 'agentes perturbadores' (que dice la RAE) que han venido a como poco incomodarnos y en ocasiones con graves consecuencias. Tuvimos una DANA mortal, un apagón sonado, unas avería de trenes de índole variopinta: por robo, por fallo de la catenaria, por…, lo que uno quiera pensar porque explicaciones pocas, o en todo caso confusas. Aún nos estamos preguntando, ya con no demasiado interés el ciudadano de a pie, ¿por qué se fue la luz? Como mucho nos preocupa que pueda volver a suceder. Pero, como tenemos todos mucha resiliencia, nos hicimos el kit de emergencia que nos pedía la Unión Europea hace algo así como un mes. ¿Sabían en

Europa que tendríamos un apagón total? Entre las explicaciones, que ignoro si son falsas o verdaderas, dicen que nos habían advertido. Total, que los españoles que somos muy prácticos nos lanzamos a comprar linternas, cocinas de camping gas, agua, velas, pilas, rescatamos las radios minúsculas de antaño, mecheros…, un por si acaso. Los chinos hicieron su agosto en primavera y así, ya tenemos casi todos el kit de emergencia por si nos volvemos a quedar sin luz, dicen que puede suceder, con tal de que no nos pille en el ascensor…, sobreviviremos. Nos dijo el presidente del país, que todo ha sido para bien, o algo parecido expuso, con palabrería más rebuscada. Y fue para tal, porque los españoles demostramos, como en la pandemia, que somos muy buena gente, que nos ayudamos mucho, que compartimos las informaciones que emitía la radio pequeñina con el vecindario en los portales, etcétera, etcétera. De lo que no habló fue de los aplausos, o tal vez no los hubo. Quién sabe, es todo tan complejo y somos los españoles muy facilones de convencer. Ojo, que no he dicho nada de que seamos un poco ingenuos, aunque…, igual hasta lo pienso.

