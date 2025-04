Comenta Compartir

Yera lo que me quedaba por ver: el llistu del eméritu llevando a xuiciu a Revilluca por ofenses. Al paecer, por llamalu corruptu. El restu ... de pecaos nun cuenta. ¿Qué más lu podría tener llamao? ¿Defraudador fiscal? ¿Vividor de paraísos fiscales? ¿Atecháu de rexímenes dictatoriales? ¿Puteru? A lo meyor, sedría bastante con recorda-y que ye fíu de Juan el Play Boy d'Estoril, nietu d'Alfonso XIII el Pornógrafu, bisnietu d'Alfonso XII el Facedor de Bastardos, tartaranietu d'Isabel II la Prevaricadora y postartaranietu de Fernando VII el Felón. ¡Menuda familia! Menudu éxitu pal telepredicador de Revilla. Que'l más grande manguán del reinu te lleve a xuiciu y te demande por cincuenta mil euros. Que'l caza elefantes drogaos se meta agora col defensor de las anchoucas de Cantabria. El día menos pensao, hasta'l nietu ési de la fía repunanta, que nun da un palo al agua y que-y tá viviendo del cuentu per Abu Dabi col güelu, va sentise ofendíu por llamalu «dignu herederu del so güelu». Descarao que va ser verdá que detrás d'esta demanda va tar la fía repunanta. La digna heredera del padre, xunto cola otra, pa les que l'eméritu creó una fundación pa que puean heredar toles perres que-y queden depués de más de cincuenta años de comisiones. Que tienen que ser un porrón d'elles, por más que la Corinna se-y quedara con un bon pellizcu por boborolu.

Nun hai per onde los garrar. El mesmu día nel que se maten cinco trabayadores en Degaña, sal en rueda prensa'l fíu del eméritu diciendo que tá quemáu del sol de tar esquiando. ¡Quémaes tán les families d'esos muertos! ¡Quemaos tan los guajes de Llaciana y Degaña que nun tienen más salida qu'esa mierda y, eso, cuando la tienen! ¡Quemaos tamos nosotros que, el mesmu día, sal la fía heredera nel 'Diez Minutos' mostrando cuerpu serranu peles playes de sudamérica, uniforme oficial que lleva debaxo del de guardiamarina! En serio, nun se trata de dicir si se ye o nun se ye monárquicu. Trátase de nun mantener una institución onde un inviolable s'atreve a llevar a xuiciu a un ciudadanu. Si eso nun ye corrupción, ¿a qué-y lo llamamos? Revilla representa a la perfección al español que dalguna vez creyó nesi rei y nesa monarquía y que, por tolos motivos que dio, dexó de creyer y sintióse fondamente desilusionáu. La verdá, esa xente tien tantu derechu como los demás, o más, a llamalu delincuente. La culpa de too van tenela los franceses por nun estender l'usu de la guillotina a más monarques. El primer culpable, Napoleón, por devolvenos a aquel rei de mierda que lo primero que fizo fue cargase la constitución de Cádiz.

