Recuerdo que cuando el terrorismo de ETA estaba en su momento más duro y sangriento, escuchaba barbaridades como que eso se arreglaba lanzando una bomba en el País Vasco

J. R. Alonso de la Torre

J. R. Alonso de la Torre

Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:00

Según la doctrina Ayuso, vivo rodeado de curas borrokas, de sacerdotes serbios. El pasado sábado, asistí a una misa de funeral y en la homilía, ... mi párroco, tras referirse al difunto, expresó su solidaridad con los gazatíes, criticó la destrucción sistemática de Palestina por Netanyahu e informó de que el dinero recaudado en la fiesta de la parroquia el día de Guadalupe, más de 2.000 euros, se iba a entregar a ONG que trabajan sobre el terreno en Gaza. Eso sucedió en mi parroquia el sábado y el domingo, en la parroquia de al lado, el sacerdote, durante la misa de la fiesta del Cristo, extendió una bandera palestina al pie del altar como símbolo de solidaridad con Gaza y de censura de Netanyahu y su política exterminadora.

Curas borrokas