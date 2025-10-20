Desalporizar

El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Luis García Montero (izquierda), director del Instituto Cervantes, y Santiago Muñoz Machado, máximo responsable de la RAE. R. C.

La irritación está ya en la lingüística, uno de los últimos reductos del consenso

J. R. Alonso de la Torre

Lunes, 20 de octubre 2025, 00:04

La gente está 'alporizada'. Utilizo un verbo gallego para no tener problemas con la RAE ni con el Instituto Cervantes. ¿Quién la 'desalporizará'? La tensión ... empezó con la política, polarización se llamaba. Después llegó a los medios, a las redes, al feminismo, a la tele. La ecuanimidad ha perdido su prestigio. Eres de La Revuelta o de El Hormiguero, del BBVA o del Sabadell, de Pérez Reverte o de Gómez-Jurado y ahora, en el colmo de la exasperación, eres de la RAE o eres del Cervantes. La irritación está ya en la lingüística, uno de los últimos reductos del consenso. Después de esto, quedan pocos remansos de paz: la xilología, la agrostología, la farmacognosia… ¿Cuándo se hicieron los toros de derechas y las bicicletas de izquierdas; la caza, conservadora y el cambio climático, progresista; el Instituto Cervantes del Gobierno y la RAE de la oposición?

