R. C.

Fútbol y libros

Este verano, me preguntó Gabi Martínez, escritor muy interesante, que cuáles eran mis últimas lecturas y me avergonzó no recordar ningún título

J. R. Alonso de la Torre

Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:00

Me estresa mirar las estanterías de la habitación donde escribo y constatar que ya no me queda tiempo para leer todos los libros. Lo peor ... es que los sigo comprando. Tras comprarlos, hay que leerlos. Yo solo los compro. Además, los poco que leo, los olvido, tanto el título como el contenido. Podría consolarme con ese aforismo de que la cultura es lo que queda tras haber leído mil libros y haberlos olvidado, pero este verano, me preguntó Gabi Martínez, escritor muy interesante, que cuáles eran mis últimas lecturas y me avergonzó no recordar ningún título.

