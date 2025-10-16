El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Quevedo, durante un concierto en el Martín Carpena. Rocío Nadales

Quevedo en patinete

A la última ·

No se trataba del líder del conceptismo, sino del líder del reguetón

J. R. Alonso de la Torre

J. R. Alonso de la Torre

Jueves, 16 de octubre 2025, 00:15

Comenta

Dijo: «Mi proyecto de vida es conocer a Quevedo». Y me emocioné. Un adolescente, con su cuerpo pintarrajeado de tatuajes y el cabello dividido en ... tres partes de diferentes colores, comentaba a sus amigos que tenía un objetivo vital noble y filológico: aproximarse a la obra literaria de don Francisco de Quevedo, descifrar sus imágenes y metáforas… ¡Iluso! No se trataba del líder del conceptismo, sino del líder del reguetón. Los 'quevedos' montaron en sus patinetes y se largaron acera arriba. Me los volví a encontrar 300 metros más adelante. Un caballero los había parado y les afeaba que circularan por la acera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere José Manuel Espinosa, el defensa del Sporting de Gijón que secó a Maradona
  2. 2

    La viuda del ganadero asesinado ingresa en Jove tras sufrir un brote psiquiátrico
  3. 3 Detenido por octava vez el hombre que robó y atacó con unas tijeras a una azafata en Avilés
  4. 4 La Policía encuentra el cadáver de un joven de 22 años en un edificio okupa de Oviedo
  5. 5 El triste y solitario final de Antonio Famoso, el hombre que llevaba muerto 12 años en su casa
  6. 6

    El ministro Óscar Puente cierra la puerta al rescate del peaje del Huerna: «El Gobierno no lo puede adoptar»
  7. 7 La mujer que causó un accidente en Llanes este verano triplicaba la tasa de alcoholemia
  8. 8

    La Audiencia Nacional deniega el tercer grado a Trashorras, condenado por los atentados del 11-M
  9. 9

    Trasladan a la cárcel de León al detenido por el crimen de la gijonesa Susana Sierra
  10. 10 La nueva etapa de Paunovic fuera del Real Oviedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Quevedo en patinete

Quevedo en patinete