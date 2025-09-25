El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Tofu o morcilla

Mi nieta fue el miércoles por primera vez a la escuela infantil y hoy comienza una semana loca en la que cada día entra y sale a una hora diferente y ha de estar acompañada por un familiar

J. R. Alonso de la Torre

Jueves, 25 de septiembre 2025, 00:16

Mi nieta fue el miércoles por primera vez a la escuela infantil y hoy comienza una semana loca en la que cada día entra y ... sale a una hora diferente y ha de estar acompañada por un familiar. Lo llaman periodo de adaptación, pero quienes verdaderamente debemos adaptarnos somos los abuelos, que hemos de ceñirnos a su horario desquiciado porque ella, habiendo niños, se adapta a lo que le echen. Así que no podré escribir cuando me apetezca, sino cuando me lo permita el periodo de adaptación.

