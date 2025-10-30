El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, le entrega el premio al nicaragüense Sergio Ramírez (i), por 'El caballo dorado', en la VI Bienal de Novela Mario Vargas Llosa EP

Zasca

A la última ·

El odio es el mensaje y el zasca, la noticia. ¿A quién le interesan los razonamientos, los debates, los argumentos?

J. R. Alonso de la Torre

J. R. Alonso de la Torre

Jueves, 30 de octubre 2025, 00:07

Comenta

El odio es el mensaje y el zasca, la noticia. ¿A quién le interesan los razonamientos, los debates, los argumentos? Los hechos aburren, los insultos ... excitan. Provocar la reflexión es perder el tiempo, buscar el 'clickbait' es la aspiración suprema. Para incitar a hacer clic en un enlace, nada peor que un pensamiento, nada mejor que un hachazo. «Los diez mejores zascas de Pedro Sánchez», he ahí un buen titular para enganchar. «Diez bofetadas verbales de Feijóo que no te puedes perder», ese es el camino para sorprender, atrapar y estimular el encono, la rabia y la inquina. Todo vale si conduce hacia el clic anhelado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Universidad de Oviedo prohíbe a los padres acceder a las notas y reclamar exámenes
  2. 2

    La historia de una asturiana: «Desperté con medio cuerpo paralizado y llamé a un amigo en lugar de al 112»
  3. 3 Mael, el niño que venció a un dragón llamado Meningococo
  4. 4

    Ence plantea el despido de 90 trabajadores de la fábrica de Navia
  5. 5 Adiós a Mercedes González, edil con el tripartito y gran activista social
  6. 6

    Juicio en Gijón a cuatro jóvenes portugueses: «Fue una relación sexual consentida, no una violación grupal»
  7. 7

    El Principado de Asturias investiga un presunto caso de acoso escolar en San Martín del Rey Aurelio
  8. 8

    Una sentencia obliga a rebajar el peaje cuando hay obras y atascos como los del Huerna
  9. 9 El rey emérito advierte que «la democracia no cayó del cielo» y justifica su exilio para no dañar a Felipe VI
  10. 10

    El aparcamiento de la avenida de Portugal, en Gijón, será gratuito

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Zasca

Zasca